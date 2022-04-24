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Не только Дантес и Дорофеева: звездные пары, которые недавно неожиданно расстались

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 апреля, 16:50
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К сожалению, нет ничего вечного. Знаменитые пары распадаются, заставляя поклонников сокрушаться по этому поводу
К сожалению, за последние пару месяцев последовало много новостей о расставании
К сожалению, за последние пару месяцев последовало много новостей о расставании / Фото: Getty Images, instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/stupka777

Этот год стал большим испытанием для Украины, которая прямо сейчас переживает российское нападение. Но, к сожалению, не все выдерживают тяготы судьбы, свалившиеся в придачу к личным невзгодам. Поэтому ряд публичных людей заявили о расставании. О звездных парах, которые недавно расстались, рассказываем далее.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Пожалуй, главной новостью последних нескольких недель в украинском шоу-бизнесе стало расставание Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Неожиданно для всех 18 марта они сообщили сенсационную новость. В разгар войны они приняли решение поделиться личным, пара рассталась еще в начале февраля.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кто мы есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Дантесиков и додошат не ждите,

– сообщили артисты.

Надя, кстати, уже говорила в интервью, что готова к новым отношениям. Поклонники в этом не имеют сомнений, ведь в Сети уже появились первые фото Нади и Михаила Кацурина, с которым ей приписывают роман.

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Даша и Михаил Кацурины

На следующий день после объявления новости Нади и Вовы их друзья также сообщили о расставании. Миша и Даша Кацурины после 7 лет отношений расстались. Экс-пара продолжает вместе воспитывать двоих детей и вести общий бизнес, но теперь каждый идет по жизни в своем направлении. И Михаил, судя по всему, – вместе с Надей.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Не раз ходили слухи о проблемах в отношениях пары. Но во весь голос заговорили о возможном расставании после того, как ведущая и бизнесвумен Полина Логунова уехала с дочкой в США, а ее супруг, известный украинский актер Дмитрий Ступка – остался в Украине.

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Дмитрий Ступка и Полина Логунова состояли в браке с 2016 года
Дмитрий Ступка и Полина Логунова состояли в браке с 2016 года / Фото: instagram.com/polinalogunova

А 7 апреля Полина официально сообщила, что они больше не вместе.

Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения.

Судя по всему, жизнь харизматичной брюнетки в Америке развивается стремительно, ведь недавноее уже позвали замуж.

Роман Сасанчин с возлюбленной Иванной

Зимой 2021 года 20-летний Роман Сасанчин женился на своей девушке. Вскоре у пары родилась дочь Элизабет. Пара активно делилась семейными фото в Сети. Казалось бы, что может произойти у молодых супругов. Но 16 апреля Иванна заявила, что они больше не вместе. По ее словам, о разрыве они начали задумываться больше месяца назад. О такой новости девушка сообщила в Instastories.

скриншот из Instagram Иванны

После жена Сасанчина оправдывалась, что фразу "мы больше не семья" все неправильно поняли. После обвинений в возможном пиаре на расставании Иванна решила удалить свою страницу в Instagram.

Роман и Иванна / скриншот из Instagram Иванны

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Несколько недель назад стало известно о том, что после 16 лет брака расстались Джейсон Момоа и Лиза Бонем. У пары подрастает двое детей. Об истинных причинах расставания ничего не известно, но они точно расстались на положительной ноте. Инсайдеры уверяют, что за последние годы Джейсон и Лиза сильно отдалились друг от друга, так как у актера было много работы, а его супруга тем временем наслаждалась своей жизнью в Лос-Анджелесе без мужа. Поэтому брак начал трещать по швам.

Джейсон Момоа и Лиза Бонем
Джейсон Момоа и Лиза Бонем / Фото: Getty Images

Родители Майли Сайрус

В апреле стало известно, что родители Майли Сайрус разводятся после 28 лет брака. Это уже третья попытка родителей артистки закончить отношения, но ранее им все же удавалось прийти к общему знаменателю. Теперь же, судя по свежей информации, расставание Тиш Сайрус и Билли Рэя – окончательное. Тиш говорила, что они с мужем не живут вместе уже около двух лет, но только недавно она созрела, чтобы подать документы на развод. При этом они остаются любящими родителями для своих детей.

Похоже, в третий раз чашу не склеить
Похоже, в третий раз чашу не склеить / Фото: instagram.com/mileycyrus

Моргенштерн и Дилара

В этом месяце также официально стало известно о разводе Моргенштерна и Дилары. Они разводятся всего спустя семь месяцев после свадьбы. Пара сыграла роскошную свадьбу 31 августа 2021 года в Москве.

Дилара записала видео, в котором отметила, что они с Алишером "не сошлись характерами". Сам рэпер тему продолжил, выложив аудитории свою версию истории. Моргенштерн также признался, что не намерен отказываться от секса с другими девушками, даже будучи официально женатым.

Моргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара / Фото: instagram.com/influesii

У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для нее это преданность, быть рядом с семьей, все дела. А для меня это… Ну вот есть одна женщина в мире, которую я люблю, а остальных просто потр*хать хочу. Я самец, понравилась т*лка, захотел. А для нее — если я других женщин тр*хаю, значит, я ее предал. Я вообще такого не чувствую. Когда я тр*хаю других т*лок я не чувствую, что ее предаю. Вот если бы я влюбился — это предательства. А просто потыкать в какую-то вагину, а че нет?

– делился ранее в YouTube Моргенштерн.

В свете происходящего и скандальных публикациях в СМИ есть ощущение, что не это не все звездные расставания, которые последуют в этом году...

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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