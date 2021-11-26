Детский телохранитель Евгений Олейник: Не все смогли пережить мой успех

Шестого декабря на телеканале "Украина" стартует премьера детективного сериала "Детский телохранитель". Мы расспросили исполнителя главной роли о его актерском пути

Евгений Олейник несколько лет добивался актерского успеха / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

О дружбе, кризисе среднего возраста и сайтах знакомств исполнитель роли Тараса, актер Евгений Олейник рассказал в эксклюзивном интервью.

Чем зрителю будет интересен сериал?

Реклама

Мой герой Тарас заканчивает военную карьеру, и ему нужно заново налаживать жизнь. Для него в спецназе все понятно, а вот с детьми ладить сложно. К тому же, у нас много экшена, погони, динамики – такие сцены очень захватывающие. Не могу не сказать о невероятных наших детях, которых будет охранять мой герой, они очень профессиональные, и это прекрасно.

С кем дружите из актеров?

Очень хорошо проверяют дружбу деньги и слава одного из друзей. Не все смогли пережить мой успех. Расстояние минимизировало общение с моими Днепровскими друзьями, но тот близкий круг, который у меня был, остался. Я вообще интроверт, в клубы не хожу, шумные вечеринки не люблю. Среди актеров друзья есть, но их мало.

Реклама

После успеха актера, многие друзья перестали с ним общаться / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Вашему герою Тарасу необходимо научиться ладить с детьми. Какие ситуации помогли выйти из зоны комфорта и изменили жизнь?

Например, когда переехал в Киев без денег, жил в самом дешевом хостеле на вокзале. Это была настоящая жесть. Но стал крепче и заматерел там. Хотя я считаю, что формулировка "зона комфорта" не совсем верна. В интернете нас призывают выйти из зоны комфорта, но если тебе в ней хорошо, зачем ее покидать?! На мой взгляд, человек должен стремиться быть счастливым, а не самым сильным, богатым или успешным.

Реклама

Что думаете о кризисе среднего возраста?

Думаю, это навязанный кризис. Есть более сложные кризисы: например, кризис неразделенной или разрушенной любви, кризис несостоявшейся карьеры. На мой взгляд, кризисы 24-летних могут быть не легче, чем у 36-лених. В 40 лет люди боятся стареть, но если у тебя любимая жена, отличная робота, что страшного в возрасте?!

Евгений считает, что проблему кризиса среднего возраста преувеличивают / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"

Во время карантина многие публичные люди стали блогерами. Вы не думали о том, чтобы попробовать себя в этом деле?

Я не был бы топовым блогером, потому что блогеры в основным говорят не правду, а то, что люди ходят услышать. Многие популярные блогеры показывают шикарную жизнь, хотя на самом деле не имеют ее. Берут в аренду дорогие дома, автомобили и выдают за свои. Я лично знаю несколько таких. Большинство блогеров хотят поймать максимальный хайп. А это не мое. У меня мой путь.

Вы активно делитесь своими стихами в соцсети. Есть в планах выпустить сборник?

Конечно, но для этого нужно время и немалые финансы. Когда зарабатываю деньги, нет времени, и наоборот. Но я пообещал себе, что обязательно найду время и постараюсь выпустить сборник.

О чем сериал "Детский телохранитель"?

По сюжету, бывший спецназовец Тарас, принимает предложение устроиться в агентство, которое охраняет дети. Теперь Тарас должен предотвратить опасность, которая грозит его клиентам, и разобраться в настоящих причинах, которые привели к ней.

Читайте также: