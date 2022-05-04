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Не выдержав разлуки с мужем, MamaRika с 9-месячным сыном вернулась в Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 10:06
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Несмотря на то, что опасность никуда не делась, певица все же приняла решение приехать в Украину
Певица рассказала о решении вернуться в Украину
Певица рассказала о решении вернуться в Украину / Фото: instagram.com/mamarika_official

Уже третий месяц идет российское вторжение в Украину. Не оглашенная рашистами война – то, что изменило жизнь каждого из нас. Ценности претерпели изменений, и сейчас каждое мгновение, проведенное с любимыми людьми, – на вес золота. Ради такой встречи украинская певица MamaRika с маленьким ребенком вернулась в Украину.

Поклонники MamaRika в курсе, что звезда с ребенком на руках уехала в марте в Молдову, а затем – в Польшу. Эта поездка была безумно непростой, но чтобы спасти малыша от войны, артистка была готова на все. В Варшаве MamaRika прожила полтора месяца. Но недавно на странице в Instagram сообщила, что не смогла больше выносить разлуку и вернулась в Украину к мужу.

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Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого….Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, после 1,5 месяца разлуки, воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали 9 месяцев Давидика. Наслаждаемся каждый миг вместе, а уже завтра презентуем вам такую долгожданную, выстраданную песню о самом важном…

- подписала трогательный снимок певица.

MamaRika с мужем и сыном
MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Известно, что в Польшу MamaRika ехала не как беженка, там живет ее мама, которая в этот непростой период очень помогала ей с ребенком. Сейчас же девушка не может нарадоваться своему счастью от встречи с любимым – Сергеем Середой.

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Артистка вернулась домой на свой страх и риск
Артистка вернулась домой на свой страх и риск / Фото: instagram.com/mamarika_official

Также вместе с поклонниками мы ждем музыкальную новинку от MamaRika: нет сомнений, что она будет очень актуальной в нынешних реалиях.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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