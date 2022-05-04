Не выдержав разлуки с мужем, MamaRika с 9-месячным сыном вернулась в Украину

Несмотря на то, что опасность никуда не делась, певица все же приняла решение приехать в Украину

Певица рассказала о решении вернуться в Украину / Фото: instagram.com/mamarika_official

Уже третий месяц идет российское вторжение в Украину. Не оглашенная рашистами война – то, что изменило жизнь каждого из нас. Ценности претерпели изменений, и сейчас каждое мгновение, проведенное с любимыми людьми, – на вес золота. Ради такой встречи украинская певица MamaRika с маленьким ребенком вернулась в Украину.

Поклонники MamaRika в курсе, что звезда с ребенком на руках уехала в марте в Молдову, а затем – в Польшу. Эта поездка была безумно непростой, но чтобы спасти малыша от войны, артистка была готова на все. В Варшаве MamaRika прожила полтора месяца. Но недавно на странице в Instagram сообщила, что не смогла больше выносить разлуку и вернулась в Украину к мужу.

Реклама

Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого….Следует ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, после 1,5 месяца разлуки, воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали 9 месяцев Давидика. Наслаждаемся каждый миг вместе, а уже завтра презентуем вам такую долгожданную, выстраданную песню о самом важном…

- подписала трогательный снимок певица.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Известно, что в Польшу MamaRika ехала не как беженка, там живет ее мама, которая в этот непростой период очень помогала ей с ребенком. Сейчас же девушка не может нарадоваться своему счастью от встречи с любимым – Сергеем Середой.

Реклама

Артистка вернулась домой на свой страх и риск / Фото: instagram.com/mamarika_official

Также вместе с поклонниками мы ждем музыкальную новинку от MamaRika: нет сомнений, что она будет очень актуальной в нынешних реалиях.

Также не пропустите: сегодня все поздравляют с днем рождения Настю Каменских.