Не звони мне, пап: одесситка Тодоренко попрощалась со своими родными

Молчаливая Регина Тодоренко неожиданно запела! То, что певица не решалась сказать уже два месяца, она тонко вложила в свою новую песню

Регина Тодоренко сделала свой выбор и попрощалась с родными

Одесситка Регина Тодоренко показала всем, что значит предательство. Какие бы оправдания не придумывала звезда, доверие украинцев она потеряла окончательно.

Похоже, что и до Регины дошло, что видеть ее в Украине не рады и свой выбор она уже сделала, поэтому певица записала новую песню, в которой со всеми попрощалась.

Реклама

Скриншот

Видимо, смелости говорить открыто у Тодоренко не хватило, поэтому чтобы уже расставить все точки над "і" исполнительница сказала "До свидания всем!" под музыку.

Более того, очень символично в песне Регины прозвучали слова: "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой" и "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой". Ну тут уж, как ни крути, но Одесса-мама свою "блудную дочь" точно уже не ждет!

Не забыла молчунья вспомнить и про "ад": "Он со мной на самый южный берег ада". Хотя понимание того, что такое настоящий ад, который, к слову, сейчас происходит в родной стране, для Регины чуждо и непонятно.

Реклама

Напомним, что родные и некоторые друзья Тодоренко с начала войны находилась в Одессе, о чем она сама рассказывала в своем Instagram. И пока близкие певицы прятались от обстрелов российских оккупантов в бомбоубежищах, Регина строила из себя "голубку мира" в Москве и все твердила о "примирении народов".