"Ненавижу подлость": Слава Каминская прокомментировала отношения с Викторией Смеюхой

Экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ, певица SLAVA KAMINSKA на съемочной площадке "Музыкальной платформы" откровенно рассказала, виделась ли за кулисами с бывшей коллегой и что чувствует к ней

Слава Каминская прокомментировала конфликт со Смеюхой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная певица SLAVA KAMINSKA, которая после скандала НЕАНГЕЛОВ выпустила новый трек, появилась в концерте-награждении лучших песен года "Музыкальная платформа" в привлекательном образе.

Звезда подобрала интересный лук из ярко-розового корсета, украшенного камнями, удлиненного блейзера светло-розового цвета и длинной шелковой юбки лавандового оттенка.

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Слава Каминская получила награды на "Музыкальной платформе"

На сцене шоу артистка исполнила свой хит SLAVA BOGU, за который и получила награду. А встречалась ли SLAVA KAMINSKA с бывшей партнершей по группе НЕАНГЕЛЫ, певицей VIKTORIA?

Слава Богу, я теперь свободна, – протянула SLAVA KAMINSKA за кулисами телеканала "Украина". – Это все, что я могу сказать.

Встретиться с экс-коллегой артистке не удалось, ведь их выступления были в разное время. Сама же SLAVA KAMINSKA уверяет – видеть Викторию она не очень хочет:

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Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого. Но, конечно, каждому свое, – прокомментировала певица.

Однако другие артисты и критики говорят, что такое поведение начинающих певиц – обычный пиар для обоих. А вот Каминская с таким убеждением соглашаться не стала – имеет на это свое видение.

Я планировала выпускать альбом. Но ввиду определенных обстоятельств пришлось быстро записывать песню "Абьюзер". Доделывала я ее, находясь в Арабских Эмиратах – писала на телефон, – призналась SLAVA KAMINSKA.

Слава Каминская рассказала, как записывала песню "Абьюзер"

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Анастасия Приходько, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", KAZKA, KADNAY и многие другие.

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Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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