Неприятный подарок ко дню рождения! Артем Пивоваров сообщил об отмене тура по США (видео)

Накануне своего 31-летия певец огорчил фанатов новостью. Музыкант не примет участие в благотворительном туре украинских звезд в Америке

Артем Пивоваров сообщил об отмене тура по США / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Сегодня, 28 июня, Артем Пивоваров празднует свой день рождения – ему исполняется 31 год. Пока хит музыканта и Нади Дорофевой "Думи" покоряет Сеть, певец колесит по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины.

С 28 июня по 8 июля певец должен был встретиться со своими поклонниками в США. Однако накануне своего дня рождения Пивоваров сообщил в своем Instagram, что не будет принимать участие в мероприятии.

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К сожалению, вынужден обратиться к вам с неутешительными новостями! Благотворительный тур по Америке состоится без нашего участия, но не по нашей вине. Советуем вам поддержать нашу страну на этом мероприятии. Мы обязательно приедем к вам с сольным туром, – сообщил фанатам музыкант.

Что стало причиной отмены выступлений, Пивоваров пока не спешит рассказывать поклонникам. Другие участники благотворительной акции тоже не комментируют сложившуюся ситуацию с коллегой.

Напомним, что кроме исполнителя в рамках тура ожидаются выступления Ивана Дорна, Onuka и The Hаrdkiss.

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Ранее украинская певица Alyosha в социальных сетях поссорилась с поклонницей из-за выступления на гей-параде в Нью-Йорке.