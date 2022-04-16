Несите "Оскар"! Звезда "Скаженого весілля" смешно потроллила Оксану Марченко

Украинская актриса Инна Приходько записала видео, где изобразила одиозную телеведущую

Актриса обстебала Оксану Марченко / Фото: скриншот

В эти дни телеведущая Оксана Марченко в центре внимания. Напомним, 12 апреля президент Украины опубликовал новость о том, что СБУ задержала Виктора Медведчука при попытке бегства. После его жена – телеведущая и новоиспеченная "паломница" – Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Зеленскому и президенту Турции с требованием освободить ее мужа.

Ее обращение не оставило равнодушными украинских звезд. Владимир Остапчук уже обстебал звезду, которую внесли в список госпредателей, а теперь делимся с вами актуальным роликом от украинской актрисы и звезды фильма "Скажене весілля" – Инны Приходько, опубликованном на ее странице в Facebook.

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Судя по комментариям, новое видео Приходько публике очень понравилось. Теперь Инну просят сделать пародию на пресс-конференцию Марченко.

Оксана Марченко / скриншот

Также смотрите, как с годами менялась внешность Оксаны Марченко.

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