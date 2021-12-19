Неужели развод? Репяхова сделала новое заявление о Павлике: "Кто-то пытается сделать нам плохо"

Вчера молодая супруга Виктора Павлика со слезами на глазах сообщила, что муж ее обидел. Спустя сутки Катя поделилась новыми деталями семейного кризиса

Екатерина Репяхова сделала новое заявление о ссоре с Виктором Павликом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Екатерины Репяховой и Виктора Павлика уже полгода. Недавно супруги отпраздновали 6 месяцев Миши и опубликовали счастливые фото с ним в Instagram. Но скоро в их семейной жизни что-то пошло не так, о чем ни Катя, ни Виктор Франкович не говорят.

В сторис Репяхова заявила, что муж ее обидел, потом написала загадочную фразу "Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно".

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Репяхова намекнула на развод с Павликом / Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика, кажется, прямо на мекает на развод. Но что стало причиной того, что между ними произошло?

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Сегодня Репяхова опубликовала несколько сторис, заявив, что ее семья "переживает тяжелый период", а вся ответственность за это – на Викторе Павлике.

Сейчас я не жалею о том, что я выставила это в сторис. Наша семья действительно переживает тяжелый период, я не знаю, как мы из него выйдем. Это уже ответственность Виктора Франковича – как он будет выходить из этой ситуации, – рассказала фолловерам Катя.

Катя Репяхова заинтриговала подписчиков / Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Девушка также добавила, что кто-то пытается испортить ее семейную жизнь с артистом.