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Неужели развод? Репяхова сделала новое заявление о Павлике: "Кто-то пытается сделать нам плохо"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
19 декабря, 16:44
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Вчера молодая супруга Виктора Павлика со слезами на глазах сообщила, что муж ее обидел. Спустя сутки Катя поделилась новыми деталями семейного кризиса
Екатерина Репяхова сделала новое заявление о ссоре с Виктором Павликом
Екатерина Репяхова сделала новое заявление о ссоре с Виктором Павликом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Екатерины Репяховой и Виктора Павлика уже полгода. Недавно супруги отпраздновали 6 месяцев Миши и опубликовали счастливые фото с ним в Instagram. Но скоро в их семейной жизни что-то пошло не так, о чем ни Катя, ни Виктор Франкович не говорят.

В сторис Репяхова заявила, что муж ее обидел, потом написала загадочную фразу "Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно".

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Репяхова намекнула на развод с Павликом / Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Супруга Виктора Павлика, кажется, прямо на мекает на развод. Но что стало причиной того, что между ними произошло?

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Сегодня Репяхова опубликовала несколько сторис, заявив, что ее семья "переживает тяжелый период", а вся ответственность за это – на Викторе Павлике.

Сейчас я не жалею о том, что я выставила это в сторис. Наша семья действительно переживает тяжелый период, я не знаю, как мы из него выйдем. Это уже ответственность Виктора Франковича – как он будет выходить из этой ситуации, – рассказала фолловерам Катя.

Катя Репяхова заинтриговала подписчиков / Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Девушка также добавила, что кто-то пытается испортить ее семейную жизнь с артистом.

Мне хотелось быть честной, как есть – так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо. Чем это все закончится – увидим, – подытожила Репяхова.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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