Неужели снова вместе? Ксения Мишина начала общаться с Александром Эллертом

Почти год назад актриса и шоумен разошлись, и с того момента все их связи разорвались. Но война подтолкнула Мишину забыть прошлые обиды и возобновить общение

Александр Эллерт связывался с Ксенией Мишиной после начала войны / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Расставание Мишиной и Эллерта произвело настоящий фурор в Сети. Фанаты парочки долго не могли отойти от такого шокирующего известия. Что подтолкнуло их на такой отчаянный шаг и кто проявил инициативу – до сих пор не известно. Раньше актриса намекала на токсичность и абьюз в этом романе. Но намекали так и остались не подтвержденными.

Как выяснилось, полномасштабная война повлияла на отношения Ксении и Александра – они возобновили общение. Правда, о романе речь не идет. Как рассказала актриса, пришедшая в нашу страну трагедия подтолкнула ее забыть прошлые обиды и возобновить общение с бывшим бойфрендом.

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Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/ellert_a

Конечно, в первый день войны (связалась с Эллертом, – Ред.). "Где вы, что вы?" Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой. Ее вообще не становится, когда беда такого масштаба. Ты забываешь практически все, и прежде всего (спрашиваешь, – Ред.): "Как ты там?", "Ты жив?", "Что ты там делаешь?". Чтобы каждый из украинцев был здоров, жив. Что-то страшное происходит в нашей стране, – поделилась Ксения Мишина в интервью Алине Доротюк для YouTube-канала.

Кроме того, актриса призналась, что до сих пор носит на безымянном пальце обручальное кольцо, которое получила после проекта "Холостячка".

Это мое кольцо, которое я постоянно ношу. Та же, после "Холостячки". Я ее очень люблю и постоянно ношу, – объяснила звезда.

Скриншот с видео

После начала войны Ксения Мишина вместе с 10-летним сыном Платоном уехала из Киева в Закарпатье. Сейчас они находятся в Бельгии.

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Как поделилась кинозвезда, родной отец Платона, который однажды спустил ее с лестницы в театре, во время войны тоже предлагал свою помощь. Впрочем, Ксения не стала прибегать к подробностям.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сейчас это очень сложная для меня тема – после стольких лет. Я когда-нибудь расскажу эту историю, она просто невероятная. Но не сейчас. Сейчас все это очень неясно. Но да, война раскрыла многое глубокое и очень интересное, – заявила Мишина.

Касательно отношений с родителями, проживающими в аннексированном Крыму, Мишина говорит – для нее это очень сложная, болезненная и личная тема. Актриса не готова пока это обсуждать. По ее словам, "жизнь их разъединила, пока что".

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Кстати, недавно Ксения Мишина попрощалась с крейсером "Москва" и Крымом.

Напомним, в апреле у сына актрисы был день рождения. Тогда Ксения Мишина пожелала Платону жить в мире, где не нужно будет воевать.