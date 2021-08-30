Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Беби-бум

Скандал с Федишин

Дочери Ребрик - 9

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Невеста 19-летнего победителя Голоса тяжело переносит беременность: Нельзя никуда ездить

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 августа, 15:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже в этом году (или в начале следующего) Роман Сасанчин впервые станет отцом. Его 23-летняя невеста Иванна находится на 23 неделе беременности. Девушка сообщила о трудностях
Невеста победителя "Голоса-10" Романа Сасанчина рассказала о сложностях во время беременности
Невеста победителя "Голоса-10" Романа Сасанчина рассказала о сложностях во время беременности / Фото: instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин и его невеста Иванна долго не рассказывали о том, что ждут пополнение в семье из-за того, что боялись злых языков. В соцсетях молодые люди сообщили, что специально скрывали радостную новость. Теперь возлюбленная победителя "Голоса-10" решила поделиться с подписчиками подробностями беременности, которую уже не скрыть.

Реклама

Девушка призналась, что, к сожалению, беременность протекает нелегко – Иванне рекомендуется находиться под наблюдением врачей. Невеста Сасанчина призналась, что она чаще находится в больнице, чем дома.

Беременность тяжело проходит, поэтому никому не говорили, чтобы куча грязи не давала плохих эмоций, теперь мы морально готовы ко всему, – призналась Иванна в Instagram.

Скриншот: instagram.com/annavi_i

По словам девушки, она должна родить либо в декабре, либо в начале января следующего года. Подписчики Иванны задали ей вопрос о квартире в Киеве, которую вместе с победой в шоу получил Роман. Как оказалось, пара пока не может переехать туда и живет в городе Чортков, Тернопольская область. В квартире продолжается ремонт, а длинные переезды Иванне противопоказаны.

В квартире в Киеве все еще идет ремонт, там с ним немного все сложно. Тем более, мне нельзя никуда ехать, мне нельзя ходить, поэтому мы остаемся в Чорткове, – объяснила девушка.

Напомним, 19-летний Роман и 23-летняя Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений.

Реклама

Еще несколько новостей по теме:

Смотрите видеосюжет о знаменитостях, которые выходили замуж, будучи беременными:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять