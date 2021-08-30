Невеста 19-летнего победителя Голоса тяжело переносит беременность: Нельзя никуда ездить

Уже в этом году (или в начале следующего) Роман Сасанчин впервые станет отцом. Его 23-летняя невеста Иванна находится на 23 неделе беременности. Девушка сообщила о трудностях

Невеста победителя "Голоса-10" Романа Сасанчина рассказала о сложностях во время беременности / Фото: instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин и его невеста Иванна долго не рассказывали о том, что ждут пополнение в семье из-за того, что боялись злых языков. В соцсетях молодые люди сообщили, что специально скрывали радостную новость. Теперь возлюбленная победителя "Голоса-10" решила поделиться с подписчиками подробностями беременности, которую уже не скрыть.

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Девушка призналась, что, к сожалению, беременность протекает нелегко – Иванне рекомендуется находиться под наблюдением врачей. Невеста Сасанчина призналась, что она чаще находится в больнице, чем дома.

Беременность тяжело проходит, поэтому никому не говорили, чтобы куча грязи не давала плохих эмоций, теперь мы морально готовы ко всему, – призналась Иванна в Instagram.

Скриншот: instagram.com/annavi_i

По словам девушки, она должна родить либо в декабре, либо в начале января следующего года. Подписчики Иванны задали ей вопрос о квартире в Киеве, которую вместе с победой в шоу получил Роман. Как оказалось, пара пока не может переехать туда и живет в городе Чортков, Тернопольская область. В квартире продолжается ремонт, а длинные переезды Иванне противопоказаны.

В квартире в Киеве все еще идет ремонт, там с ним немного все сложно. Тем более, мне нельзя никуда ехать, мне нельзя ходить, поэтому мы остаемся в Чорткове, – объяснила девушка.

Напомним, 19-летний Роман и 23-летняя Иванна обручились в июне этого года спустя год отношений.

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