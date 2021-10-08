Ни грамма косметики: как Настя Каменских выглядит вне сцены (фото)

NK, которая недавно спела дуэтом с Любовью Успенской, замечталась об отдыхе. В Instagram она поделилась архивными снимками, сделанными на пляже среди пальм. Настя на них запечатлена в купальнике и панаме.
Звезды редко показываются перед своими поклонниками без макияжа, но Каменских не из робких. Вот и на этот раз певица показала себя без мейка, без яркого образа, такой, какая она бывает на отдыхе.
Утро в раю, – коротко подписала пост NK.
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От своих фолловеров Настя Каменских получила десятки комплиментов. Но многие пользователи соцсети не поняли, почему звезда ест свеклу... На самом же деле это розовая питахайя, она же Dragon fruit.
В целом же комментарии в Инстаграм NK очень разные:
- "Настюша, ты эталон красоты, но больше не худей"
- "Настя! А где ваш Шрек?" – намекают на кого?
- "Вау какая красивая"
- "Они кроме как отдыхать еще что-то умеют делать?"
Иногда, глядя на комментарии под фотографиями звезд, понимаешь, почему многие из них не часто общаются со своей аудиторией.
Ранее в интервью Каменских рассказывала, что видит много нелепых комментариев о себе в Сети, среди них было то, что Настя "сделала" себе грудь и нос.
Певица также отметила, что фаны постоянно ей пишут о ребенке: "Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
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