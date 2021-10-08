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Ни грамма косметики: как Настя Каменских выглядит вне сцены (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 09:09
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Певица опубликовала в Сети фото, сделанное во время отдыха за границей. Снимок вызвал споры у подписчиков Каменских
Настя Каменских показала себя без макияжа
Настя Каменских показала себя без макияжа / Фото: instagram.com/kamenskux

NK, которая недавно спела дуэтом с Любовью Успенской, замечталась об отдыхе. В Instagram она поделилась архивными снимками, сделанными на пляже среди пальм. Настя на них запечатлена в купальнике и панаме.

Звезды редко показываются перед своими поклонниками без макияжа, но Каменских не из робких. Вот и на этот раз певица показала себя без мейка, без яркого образа, такой, какая она бывает на отдыхе.

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Утро в раю, – коротко подписала пост NK.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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От своих фолловеров Настя Каменских получила десятки комплиментов. Но многие пользователи соцсети не поняли, почему звезда ест свеклу... На самом же деле это розовая питахайя, она же Dragon fruit.

В целом же комментарии в Инстаграм NK очень разные:

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  • "Настюша, ты эталон красоты, но больше не худей"

Скриншот: instagram.com/kamenskux/

  • "Настя! А где ваш Шрек?" – намекают на кого?

Скриншот: instagram.com/kamenskux/

  • "Вау какая красивая"
  • "Они кроме как отдыхать еще что-то умеют делать?"

Скриншот: instagram.com/kamenskux/

Иногда, глядя на комментарии под фотографиями звезд, понимаешь, почему многие из них не часто общаются со своей аудиторией.

Ранее в интервью Каменских рассказывала, что видит много нелепых комментариев о себе в Сети, среди них было то, что Настя "сделала" себе грудь и нос.

Певица также отметила, что фаны постоянно ей пишут о ребенке: "Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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