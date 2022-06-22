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Никаких подарков! Именинник Сергей Притула собирает 500 млн гривен: на что пойдут деньги?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 16:03
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Сегодня украинскому телеведущему исполняется 41 год. Вместо поздравлений Притула попросила задонатить на счет его благотворительного фонда
Сергей Притула попросил необычный подарок на 41-й день рождения
Сергей Притула попросил необычный подарок на 41-й день рождения / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Сергей Притула не только телеведущий и медийная личность, но и волонтер. С началом военной агрессии России против Украины, в 2014 году, все свои силы и ресурсы звезда экрана направляет на помощь украинской армии. Например, недавно, вместе с победителями "Евпровидения-2022" Kalush Orchestra Притуле удалось собрать космическую сумму для ВСУ.

Останавливаться на достигнутом ведущий не планирует. В свой день рождения Сергей Притула объявил самый большой сбор за всю историю фонда – на 500 миллионов гривен.

Сегодня мне 41. Мне не нужны подарки или пафосные приветствия. Все о чем я мечтаю в свой ДР – это наша Победа! И вместе с командой фонда я стараюсь делать все зависящее для ее приближения. Мы хотим приобрести для ВСУ три "птички" Байрактара, которые будут помогать это делать! – написал в своем Instagram Притула.

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Поклонники телеведущего быстро присоединились к инициативе. Буквально за несколько часов на копилку фонда поступило больше 30 миллионов гривен от украинцев.

Поддержали именинника и его коллеги по шоу-бизнесу. Среди украинских звезд быстро распространился пост с просьбой помочь Притуле собрать на "Байрактары".

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Instastories на своих страничках опубликовали: Алексей Дурнев, Маша Ефросинина, Александр Педан, Коля Серга и многие другие знаменитости.

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Напарница Притулы по проекту "Хто зверху?" Леся Никитюк и вовсе репостнула видеоролик телеведущего на свою страничку.

Давайте поздравим Сергея Притулу с Днем Рождения! Свои пожелания пишите в комментах, а подарки передавайте по коду, он знает что делать, – написала Никитюк.

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Ранее Сергей Притула и Parimatch Ukraine собрали 6,8 млн грн для ВСУ во время трансляции на Footballhub.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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