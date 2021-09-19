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Никитюк повторила образ Кардашьян в Balenciaga: модная битва

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 10:55
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Леся была бы не Лесей, если бы не повторила за Ким Кардашьян или вообще любой западной звездой. Украинская ведущая примерила нашумевший образ от Balenciaga, в котором экс-супруга Канье Уэста фотографировалась перед Met Gala
Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашьян в Balenciaga (фото)
Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашьян в Balenciaga (фото) / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян за последние пару недель удивила публику несколькими total black луками от известного испанского бренда. Она также появилась на шоу своего бывшего мужа в свадебном белом аутфите от Balenciaga.

Но больше всего соцсети покорил вот этот образ Ким:

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Его уже скопировали Полина Гагарина, Рената Литвинова и даже Кристина Орбакайте. Теперь черный костюм со шлейфом от Balenciaga добрался и до украинской столицы.

Леся Никитюк опубликовала в Instagram-профиле серию фото, на которых позирует в том самом луке.

Надела черное... провожаю последние летние дни, – написала Леся Никитюк в соцсети 18 сентября.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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