Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Хит Могилевской

ВИА Гра - всё?

Микки Рурк с нами

Помолвка Лопес

Отмена Сабурова

Лолита бежит из РФ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Никитюк высказалась о голубке мира Тодоренко: "На ребре долго не простоишь"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 11:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская ведущая призналась, как относится к бывшей коллеге по "Орлу и Решке"
Леся Никитюк призналась, как относится к Регине Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине
Леся Никитюк призналась, как относится к Регине Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/reginatodorenko

Не так давно Регина Тодоренко рассказала, что молчит о войне в родной стране из-за своего мужа. По словам одесситки, они с Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросе нападения россии на украинские территории.

Тодоренко продолжают активно хейтить в Сети часть аудитории и некогда коллеги по тревел-шоу. На днях Регину осадил Коля Серга, а теперь о ней высказалась Леся Никитюк.

Реклама

Дмитрий Гордон спросил у популярной украинской ведущей и блогерки, что она думает о своей бывшей коллеге и общается ли с ней.

Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат. Знаете, когда некоторые выбирают орел, а некоторые выбирают решку, так вот я хочу обратиться к тем, кто не может определиться – на ребре долго не простоишь, – резко ответила Никитюк в интервью, опубликованном в YouTube-канале В гостях у Гордона.

Тем временем Тодоренко в Instagram продолжает продвигать свою позицию о дружбе народов, мире во всем мире и любви, вместо того, чтобы признать виновных в тех ужасах, которые происходят в ее родной стране.

Реклама

В сторис Тодоренко интересуется, есть ли среди ее фолловеров интернациональные пары.

Скриншот: instagram.com/stories/reginatodorenko

Реклама

Ранее певица Оля Цибульская жестко раскритиковала "голубей мира" Тодоренко и Лорак: Эти б***ские вонючие артисты!

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять