Никитюк высказалась о голубке мира Тодоренко: "На ребре долго не простоишь"

Украинская ведущая призналась, как относится к бывшей коллеге по "Орлу и Решке"

Леся Никитюк призналась, как относится к Регине Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/reginatodorenko

Не так давно Регина Тодоренко рассказала, что молчит о войне в родной стране из-за своего мужа. По словам одесситки, они с Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросе нападения россии на украинские территории.

Тодоренко продолжают активно хейтить в Сети часть аудитории и некогда коллеги по тревел-шоу. На днях Регину осадил Коля Серга, а теперь о ней высказалась Леся Никитюк.

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Дмитрий Гордон спросил у популярной украинской ведущей и блогерки, что она думает о своей бывшей коллеге и общается ли с ней.

Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат. Знаете, когда некоторые выбирают орел, а некоторые выбирают решку, так вот я хочу обратиться к тем, кто не может определиться – на ребре долго не простоишь, – резко ответила Никитюк в интервью, опубликованном в YouTube-канале В гостях у Гордона.

Тем временем Тодоренко в Instagram продолжает продвигать свою позицию о дружбе народов, мире во всем мире и любви, вместо того, чтобы признать виновных в тех ужасах, которые происходят в ее родной стране.

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В сторис Тодоренко интересуется, есть ли среди ее фолловеров интернациональные пары.

Скриншот: instagram.com/stories/reginatodorenko

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