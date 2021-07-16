Никогда не любила свой день рождения: Слава Каминская ностальгично встретила свое 37-летие

Сегодня, 16 июля, популярная украинская певица, бывшая участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская празднует 37-летие

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская, образ которой ранее повторила Джамала, рассказала, что думает о своем дне рождении. Артистка честно призналась поклонникам, что никогда не любила этот праздник, при чем – с самого детства.

В своем Instagram-аккаунте Слава Каминская опубликовала яркий снимок, на котором позирует в тренче в стиле пэчворк, белых перчатках, ботфортах и леггинсах с леопардовым принтом. Образ звезды на фото похож на пиратский, к тому же сама певица закрыла левый глаз. При этом артистка не выглядела счастливой и лучезарно улыбающейся, как это любят демонстрировать звезды в свои дни рождения.

Я никогда не любила свой день рождения! Не знаю, почему, но эта нелюбовь у меня с детства! Возможно, потому что практически никогда не отмечали, а очень хотелось или просто из-за того, что в этот день слишком много внимания и меня это смущало. Но я всегда любила и продолжаю любить свой возраст. Вне зависимости от того, что каждый год вносит те или иные коррективы в наши интересы, здоровье, внешность или психологическое равновесие. Выглядеть внешне молодым – это иногда дорого, но очень просто. А вот оставаться молодым внутри – это особый талант, которым я, слава богу, обладаю. В этом году друзья спонтанно вытащили меня в Каппадокию, здесь я встречу свой новый счастливый год, который обещает быть интереснее и насыщеннее предыдущего (такая уж закономерность), – написала Слава Каминская.

Затем певица пошутила, что сегодня снова будет смущаться, читая поздравления поклонников и бубнеть в глубине души, что это странный день в календаре.

Славе Каминской исполнилось 37 лет / Фото: instagram.com/babaslavka

Одной из первых в комментариях поздравила коллегу телеведущая Леся Никитюк.

"Летять роки. Як лебеді у вирій…. Далі продовжувати? З Днем народження, ти офігезна"

Скриншот Instagram

Смотрите в видеоролике сюжет о детстве Славы Каминской и о том, как ее воспитывала мама:

Ранее Слава Каминская показала "горячее" фото с отдыха в Турции.