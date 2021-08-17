Никогда не перестану плакать: звезды шоу-бизнеса вспоминают Кузьму Скрябина

17 августа Кузьме Скрябину могло исполниться 53 года. Сегодня теплые и немного грустные сообщения в соцсетях публикуют его звездные друзья

Могилевская, Билык и другие звезды вспоминают Андрея Кузьменко в его день рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/bilyk_iryna

Мы уже писали, что автогонщик и журналист Алексей Мочанов поделился воспоминанием о Кузьме Скрябине в день его рождения и рассказал его шутку.

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А вот Наталья Могилевская написала в Instagram, что никогда не перестанет плакать из-за потери друга. Напомним, что вместе с Андреем Наташа несколько лет вела программу "Шанс".

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DZIDZIO тоже почтил память Кузьмы коротким видео в соцсети. "С днем рождения тебя, друг. Ты всегда в наших сердцах", – написал Михаил Хома.

Ирина Билык опубликовала черно-белый портрет Андрея Кузьменко и добавила подпись: "Гуляли бы сегодня.... 53 было бы... Дружище, не знал ты, что так будет все... С днем рождения!"

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Не забыл о памятном дне и Александр Пономарев, который у себя в Instagram разместил видео с концерта памяти.

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Группа Антитіла записала свою версию песни "Люди як кораблі" несколько лет назад. С тех пор музыканты играют ее на своих концертах, отдавая дань уважения Кузьме.

"Всегда с нами! Через песню несем память и почтение о гении", – говорится в посте группы Тараса Тополи.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Его джип Toyota на большой скорости столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Недавно мама Кузьмы Скрябина обвинила украинский лейбл в попытке украсть песни ее сына. По ее словам, на некоторые видео на YouTube-канале Кузьмы начали жаловаться за нарушении авторских прав.

Ольга Кузьменко также обратилась к бывшим участникам группы "Скрябин" с вопросом, почему они претендуют на авторство песен, если давно покинули коллектив.

Слова Ольги Кузьменко владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник назвал ложью и отметил, что компания выплачивала семье Кузьмы роялти.

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