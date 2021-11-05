Никогда не привлекал как мужчина: супруга Павлика сделала признание в годовщину отношений

В мае 2020 года Виктор Павлик женился на молодой избраннице Кате Репяховой. В этом году пара празднует шестую годовщину романтических отношений

Виктор Павлик с супругой Екатериной праздновали шестую годовщину отношений. / Фото: instagram.com/repyahovakate

По такому знаковому случаю Екатерина, которая поделилась мнениями относительно позднего отцовства, впервые призналась, что никогда не мечтала выйти замуж за любимого артиста. По словам девушки, Виктор не привлекал ее как мужчина.

Могла ли я подумать шесть лет назад, что буду писать этот пост? Будучи в Николаеве, собираясь на концерт любимого певца? Конечно, нет. Но от судьбы не уйдешь, – написала Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Отметим, что Павлик познакомился с 27-летней Катей шесть лет назад на концерте в Николаеве. И все благодаря тому, что их номера в отеле были рядом.

Девушка уверяет, что не планировала соблазнять кумира или же женить его на себе. По ее словам, их соседство в отеле – это просто случайное совпадение.

Кроме того, как вспоминает Репяхова, в тот день на концерт она приехала не сама, а с возлюбленным.

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Виктор никогда меня не привлекал как мужчина до общения с ним. В Николаев я поехала на концерт со своим парнем, точно не рассчитывая на знакомство, – поделилась девушка.

Фото: скриншот Іnstagram.com/repyahovakate

Наверное, в тот же день отношения Екатерины с ее бойфрендом дали трещину, потому что предложение Павлик сделал Кате в июне 2016 года, то есть спустя семь месяцев после их первой встречи.

Кроме того, в комментариях под постом Кати затронули скандальную тему разрыва Павлика с экс-женой Ларисой Созаевой.

Напомним, что в прошлом году певец потерял общего сына с Ларисой Павла – 21-летний парень умер от онкологического заболевания. Артиста неоднократно упрекали в том, что он бросил семью с больным ребенком ради Кати.

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– Виктор ушел из дома за несколько лет до начала болезни Паши, – ответила Репяхова.

Фото: скриншот Іnstagram.com/repyahovakate

Екатерина, которая младше Павлика на 29 лет, стала его четвертой женой. У них есть сын Михаил. Для Виктора это четвертый ребенок, а для Репяховой – первый.

Екатерина Репяхова рассказала, что не видит минусов в позднем отцовстве / Фото: instagram.com/repyahovakate

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