Никогда не воевали друг с другом, а только вместе: артисты "Дизель Студио" обратились к белорусским военным

Украинские звезды сейчас максимально используют возможность, чтобы на информационном поле повлиять на ситуацию: в стране идет война, которую Путин развязал против украинского народа. В соцсетях артисты ведут разъяснительную работу, обращаются к русским, чтобы они перестали бояться и снесли свою безумную власть, а также к белорусам – чтобы те не подыгрывали военному безумию Путина и не вступали в войну. К последним обратился и популярный юмористический коллектив "Дизель Студио".
Артисты записали эмоциональное видеообращение к белорусским военным, чтобы те не шли в Украину с войной, ведь украинцы и белорусы никогда не воевали друг с другом, а только вместе.
Далее по теме
Любимцы публики озвучили важные месседжи, которые, мы надеемся, найдут отклик в сердцах соседнего народа. Обращение звезд "Дизель Студио" смотрите далее.
Также ранее к белорусам обращалась Наталья Могилевская.
Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.