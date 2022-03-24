Никогда не воевали друг с другом, а только вместе: артисты "Дизель Студио" обратились к белорусским военным

Команда, в которой работает три белоруса, записала видеообращение к соседям, военная техника которых стоит у наших границ

Актеры надеются повлиять на ситуацию / Фото: Dizelstudio

Украинские звезды сейчас максимально используют возможность, чтобы на информационном поле повлиять на ситуацию: в стране идет война, которую Путин развязал против украинского народа. В соцсетях артисты ведут разъяснительную работу, обращаются к русским, чтобы они перестали бояться и снесли свою безумную власть, а также к белорусам – чтобы те не подыгрывали военному безумию Путина и не вступали в войну. К последним обратился и популярный юмористический коллектив "Дизель Студио".

Артисты записали эмоциональное видеообращение к белорусским военным, чтобы те не шли в Украину с войной, ведь украинцы и белорусы никогда не воевали друг с другом, а только вместе.

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Дизель Студио / Фото: Dizelstudio

Любимцы публики озвучили важные месседжи, которые, мы надеемся, найдут отклик в сердцах соседнего народа. Обращение звезд "Дизель Студио" смотрите далее.

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Также ранее к белорусам обращалась Наталья Могилевская.

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