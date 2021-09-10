"Никто до нас этого не делал": 5 неожиданных ответов от TVORCHI

Недавно вы слушали "Мова тіла" со второго альбома группы, а сегодня в их активе более 40 песен на двоих, среди которых новые хиты. Ежедневно они становятся еще популярнее, а их музыку включают в разных уголках мира. 10 сентября в TVORCHI вышел четвертый альбом ROAD, а 17 сентября состоится сольник. Мы расспросили ребят, что ждать поклонникам от дуэта дальше

Блиц с украинским дуэтом TVORCHI / Фото: пресс-служба

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Почему альбом ROAD – must listen для каждого?

ROAD, что в переводе означает "дорога" – это четвертый студийный альбом, который вышел 10 сентября. Ребята над ним работали несколько лет. На музыкальных платформах его предзаказали несколько тысяч людей, чтобы послушать треки первыми в 00:00 (время выхода).

Потому что ROAD – концептуальный и атмосферный. Главный месседж альбома ROAD – не жить от цели к цели, а наслаждаться своим путем каждый день. Мы хотим, чтобы он помог каждому наслаждаться моментом и перенес в яркие воспоминания. Вы сможете включать нашу пластинку в машине, самолете или в метро и просто enjoy the ROAD, – сказал Андрей.

В чем феномен "вирусного" Falling?

Falling – первый сингл альбома ROAD, который стал "вирусным" в социальных сетях в первые дни после презентации. Пользователи традиционно начали его юзать, используя трек для видео из путешествий и отдыха. Он "выстрелил", и это стало аргументом для поклонников, что альбом будет не менее горячим.

Falling сразу получил бешеную поддержку аудитории. Ведь он о полном погружении в чувство и наслаждение моментом здесь и в сейчас. Сингл еще вошел в ТОП-3 наиболее прослушиваемых песен на музыкальных платформах среди украинских артистов вместе с MONATIK и Wellboy. Он резонирует многим, и мы желаем каждому это почувствовать и пережить с нашим треком еще раз, – сказав Джеффри.

Эта песня – идеальный саундтрек всех путешествий. Нескромно, но правда (улыбается – ред.). А вы видели клип? Произошла синергия: видео точно передало месседж песни. И конечный результат – море восторга и удовольствия. После прочтения комментариев под клипом на YouTube я понял, что люди тоже это почувствовали, – добавил Андрей.

Чем удивите на сольнике зрителей, кроме локации?

В TVORCHI впервые в истории состоится концерт 17 сентября на Киевском велотреке. Локация – эксклюзивная! Ни одна из звезд украинской эстрады до сих пор там не устраивала выступления.

Это будет бомба! Мы планируем нетипичный концерт: мы готовим шоу, где будет лазерное и световое оборудование, концептуальные номера и звездные гости. И каждый зритель станет частью шоу, – добавил Андрей.

Расскажу тайну: в одном из номеров будет шоу от велосипедистов, и они будут показывать трюки по всему периметру велотрека. Представляете? На репетиции этого номера мне перехватывало дыхание от увиденного, – сказав Джеффри.

10 сентября TVORCHI представили новый альбом ROAD / Фото: пресс-служба

Что TVORCHI мотивирует двигаться вперед?

Дуэт TVORCHI существует с 2018 года. За короткий период они стали одними из самых популярных звезд украинской эстрады. Каждый новый альбом не обходится без хитов, которые звучат не только на видео в социальных сетях, но и известных конкурсах. Один из которых – "Евровидение-2020", где они исполнили "Bonfire".

Одна из моих мотиваций – это родители. Но в начале пути они меня критиковали, а не поддерживали. Сейчас они гордятся нашим с Андреем творчеством, и это придает мне сил двигаться дальше, – сказал Джеффри.

А в чем "сила" TVORCHI?

Наш дуэт – это не просто какой-то проект. Мы живем ним и вкладываем в музыку часть себя: Андрей – инструменталом, а я – голосом.TVORCHI – это, прежде всего, о большой дружбе и взаимности. Кажется, именно это и есть нашим трамплином к успеху, – сказал Джеффри.

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