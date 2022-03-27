"Никто не должен спать спокойно": Ефросинина боится, что в мире забудут об Украине

Ведущая призвала не молчать о том, что происходит в нашей стране и напоминать об этом каждый день

Маша Ефросинина боится, что мир забудет о войне в Украине / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала подписчикам о телемарафоне, который покажут сегодня во многих странах мира.

Говоря о благотворительной инициативе, телезвезда призналась фолловерам, что очень не хочет, чтобы Украина исчезла из информационного поля, либо новости о том, как умирают украинцы, стали для жителей других стран привычными.

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Произойдет что-то другое резонансное в мире и я боюсь, что Украина станет обычными новостями под утренний кофе с круассаном для Европы. Этого нельзя допустить, надо привлекать внимание Европы, всего мира...Никто не должен спать спокойно, пока Украина охраняет границы Европы, чтобы туда не пришла война и не пришел путинский террористический режим, – сказала Маша в видеообращении.

Маша Ефросинина из Киева уехала во Львов, где помогала вынужденным переселенцам. Сейчас украинская ведущая находится в Польше, где готовится к телемарафону Save Ukraine вместе с Тимуром Мирошниченко и польскими коллегами.

Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Напомним, в благотворительном марафоне примут участие мировые звезды и украинские артисты, среди них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тина Кароль, Один в каное, Go_A.

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Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина опустила Полину Гагарину за "антинацистский" концерт в Лужниках.

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