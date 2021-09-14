Нина Матвиенко платит за жилье своего 48-летнего сына-монаха, а сам он пишет иконы в Нежине

Долгое время Иван, сын Нины Митрофановны, жил в Крыму, но после оккупации полуострова Россией уехал жить в Нежин. Сейчас Иван – иеродиакон церкви Иоанна Богослова

Сын Нины Матвиенко в 33 года стал монахом - где он живет и чем сейчас занимается / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, gorod.cn.ua

У Нины Матвиенко есть не только дочь Тоня, которая недавно рассказала о сильном стрессе, но и сын Иван. Сейчас его зовут Януарий, ему 48 лет и уже третий год он проживает в Нежине.

Иван постригся в монахи, когда ему было 33 года. 12 лет он жил в Крыму, где служил в бахчисарайском Свято-Успенском монастыре. Там он жил до оккупации Крыма Россией.

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По словам иеродиакона Януария, братия в монастыре придерживалась пророссийских взглядов. Настоятель "дал ему благословение" идти и голосовать за аннексию Крыма, и это "было обязательно".

Я не ходил, и все это знали. Не только не скрывал свои взгляды, но и ссорился из-за этого. Большинство из Западной Украины было. Но – Московский патриархат, – говорит мужчина в интервью Gorod.cn.ua.

Иеродиакон Януарий (Иван Гончар), сын Нины Матвиенко / Фото: gorod.cn.ua

Януарий самостоятельно уехал из монастыря по приглашению знакомого в Нежин. Там он проживает в квартире, за которую, по его словам, платят родители – Нина Матвиенко и Петр Гончар. Живет он вместе со священником Софронием.

Снимаем квартиру. Платят мои родители. Квартплата плюс коммуналка. Наше жилье и есть келья. Дом на две комнаты – отдельная у отца Софрония и у меня, – делится мужчина.

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Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Он также признался, что активно пользуется интернетом, компьютером и смартфоном, однако телевизор не смотрит. Зарабатывает тем, что пишет иконы, иногда расписывает помещения.

Большинство (священников. – Ред.) сами зарабатывают. Шьют, таксуют. ПЦУ пока бедная церковь. Есть работа, за которую мне платят, – иконопись. Пишу иконы, делаю иконостас на заказ, – говорит иеродиакон.

По словам Януария, львиную долю пожертвований церкви, где он служит, вносит Нина Матвиенко.

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Как признается сын Матвиенко, он пришел в церковь в 18 лет, когда уже учился в Киевской художественной академии. Принял монашество в 33 года.

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