Нина Матвиенко рассказала, как ее подводил муж и почему живут раздельно: Попросила, чтобы он меня бросил

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала подробности своей супружеской жизни: почему певице приходилось содержать семью и за что до сих пор обижена на мужа

Нина Матвиенко / Фото: Instagram.com

Сейчас Нина Митрофановна вместе с дочерью Тоней и ее мужем музыкантом Арсеном Мирзояном живут вместе в столице. Артистка помогает им воспитывать и следить за внуками. Как призналась Матвиенко, она уже длительное время не живет со своим супругом художником Петром Гончаром. Инициатором расставания стала сама народная артистка и настояла на том, чтобы муж, с которым она уже 50 лет в браке, переселился на дачу в Киевскую область.

Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Говори людям, что я плохая, или то, что хочешь", – рассказывает Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Еще одной причиной расставания стала постоянная ответственность артистки за семейный бюджет:

Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет, – говорит певица.

Но в защиту мужа Матвиенко все-таки объясняет, что так случилось из-за семьи Петра – его отец в советские времена был исключен из КПСС и поэтому родственники не могли получить хорошую работу.

Также народная артистка призналась, что у нее есть обиды на мужа – одну из них она запомнила на всю жизнь:

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Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду с детьми сидеть". Из-за того, что не пришла на тот концерт, я 16 лет была невыездной за границу", — рассказывает знаменитость.

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