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Нина Матвиенко возвращается в Киев из Германии: Уже проложили маршрут

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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25 мая, 17:57
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Знаменитая украинская певица сейчас находится с дочерью и внучками в немецком городе Магдебурге
Нина Матвиенко хочет вернуться в Киев
Нина Матвиенко хочет вернуться в Киев / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В интервью программе канала "Украина" Зірковий шлях" дочь Нины Митрофановны, певица Тоня Матвиенко, рассказала, что мать планирует вернуться на родину!

В начале войны Тоня уехала на запад Украины, а затем приняла приглашение родственников – и отправилась в Портгуалию с младшей дочкой Ниной и старшей – Ульяной. А потом семья наконец-то встретилась в Германии.

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Маму не видела два месяца – и вроде бы я уже взрослая, но это мама и мы с ней очень близки. Я с мамой живу уже 12 лет. Арсен, мама, Ульяна и Нина – мы все вместе, это моя семья. И это, знаете ли (тяжело – Ред.), первые два месяца быть без мужа, без мамы, Ульяна потом уехала и я осталась одна с Ниной, – делится Тоня.

По словам Матвиенко-младшей, Нина Митрофановна хочет вернуться домой. Да и сама Тоня вскоре покинет Германию.

Сейчас будет такая потрясающая новость. Мама уезжает в Киев! Она сказала: "Все, я больше не могу".

Тоня призналась, что в Германии Нина Митрофановна выступала на благотворительных концертах, на которых удалось собрать деньги для украинцев.

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Мы пели, кстати, собирали средства для детей, которые здесь, в Магдебурге. На нужды для школы. Здесь очень много украинцев, сказали уже 300 тыс. И мама говорит: "Я уеду домой". Проложили путь, как она доберется домой, – поделилась Тоня.

Ранее Тоня Матвиенко публиковала снимки из Португалии, где находилась с дочками. Ее супруг, певец Арсен Мирзоян, как и многие мужчины, остался в Украине, он занимается волонтерством. Недавно появились слухи о том, что Тоня и Арсен больше не вместе, однако в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" Матвиенко рассказала, что это ложь. Так что хейтерам вообще не стоит надеяться на подобный поворот событий.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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