Нина Матвиенко впервые с 25 февраля встретилась с дочерью и внучками: видео пробирает до слез

Знаменитая украинская певица встретилась с родными в Германии. Трогательный момент попал на видео

Нина Матвиенко наконец-то увиделась с внучками и дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, скриншот

Ролик в своем Instagram-аккаунте опубликовала дочь Нины Митрофановны, Тоня Матвиенко. Судя по локации, которую указала Тоня в публикации, семья встретилась в Магдебурге, Германия.

На видео Нина Митрфановна обнимает свою младшую внучку Нину, а позже к объятиям присоединились и Тоня с ее старшей дочерью, 23-летней Ульяной.

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Не видела маму с 25.02, – подписала видео Тоня.

В комментариях поклонники звездного семейства оставили тысячи теплых сообщений. Среди комментаторов также были ведущий "Ранку з Україною" канал "Украина" Анатолий Анатолич, актриса Ольга Сумская и украинская певица Наталья Валевская.

Скриншот: Instagram

Ранее Тоня Матвиенко публиковала снимки из Португалии, где находилась с дочками. Ее супруг, певец Арсен Мирзоян, как и многие мужчины, остался в Украине. Недавно появились слухи о том, что Тоня и Арсен больше не вместе, однако в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" Матвиенко рассказала, что это ложь. Так что хейтерам вообще не стоит надеяться на подобный поворот событий.

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Мы также писали о том, что Тоня Матвиенко ответила на скандальные обвинения Оксаны Билозир и припомнила ей старые договоренности насчет исполнения песни "Коханий".