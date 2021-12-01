Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря

Злата и Тарапата

Что с Деми Мур?

Жена Кейджа

Потап с отцом

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Нина Матвиенко жалеет, что рассказала о расставании с мужем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 10:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная украинская певица ранее в одном из своих интервью рассказала подробности своей супружеской жизни с мужем Петром Гончаром
Нина Матвиенко опровергла слухи о разводе с мужем
Нина Матвиенко опровергла слухи о разводе с мужем / Фото: скриншот

Нина Матвиенко признавалась, что они с мужем уже долгое время не живут вместе. Инициатором расставания была сама певица. По ее просьбе он переселился на дачу в Киевской области.

Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Говори людям, что я плохая или то, что хочешь", – делилась певица.

Нина Матвиенко и Петр Гончар
Нина Матвиенко и Петр Гончар / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Реклама

Теперь же Нина Матвиенко жалеет, что рассказала о конфликте в семье. По словам певицы, эту историю слишком раздули.

Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло потому, что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я, – сказала артистка в комментарии для ЖВЛ.

Не исключено, что Нина Матвиенко с мужем вновь съедутся после переезда Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна в свою квартиру.

Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом, – подытожила певица.

Узнайте другие новости:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять