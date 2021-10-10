Нине Матвиенко – 74! Интересные факты из жизни украинской легенды

Золотой голос Украины Нина Матвиенко отмечает сегодня 74-й день рождения . Мы подготовили подборку интересных фактов о певице

Певица Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Культовая украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 74-й день рождения. Звонкий голос народной артистки Украины является достоянием нашей страны, а ее известные песни покоряют сердца нации.

В честь дня рождения Нины Матвиенко "Сегодня" собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.

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Нина Матвиенко в свои 74 года выглядит потрясающе! Певица следит за своим здоровьем, а в частности – за питанием. Она совсем не употребляет алкоголь и не ест мяса. А ее любимое блюдо – украинский традиционный борщ.

У певицы насыщенное спортивное прошлое. Она активно занималась баскетболом и волейболом и даже достигла высот в метании гранаты.

В советские времена Нине Матвиенко было запрещено покидать пределы страны. Запрет длился с 1969 по 1986 годы.

Любимое хобби народной артистки Украины – вязание крючком.

Нина Матвиенко / Фото: Instagram.com

Нина Митрофановна была пятым ребенком из одиннадцати детей в семье Матвиенко.

Пять лет назад певица была удостоена звания Почетный гражданин Киева.

Проживает легенда украинской песни в самом сердце столицы – в частном доме возле Лавры.

Внучка Нины Матвиенко обращается к бабушке на "ты", а дети – на "Вы".

Нина Матвиенко с дочерью Тоней, ее супругом Арсеном Мирзояном и младшей внучкой Ниной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Первым местом работы был завод, где Нина Матвиенко работала крановщицей.

До 18 лет будущая звезда не знала, как это – праздновать свой собственный день рождения, поскольку училась в интернате. В праздничный день просто объявляли имя именинника и давали ему несколько конфет.

Ранее мы сообщали, что Нина Матвиенко платит за жилье своего 48-летнего сына-монаха, а сам он пишет иконы в Нежине.

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Кроме этого, Тоня Матвиенко призналась, почему они с Арсеном Мирзояном до сих пор живут с родителями.