Нине Матвиенко – 74! Интересные факты из жизни украинской легенды

Культовая украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 74-й день рождения. Звонкий голос народной артистки Украины является достоянием нашей страны, а ее известные песни покоряют сердца нации.
В честь дня рождения Нины Матвиенко "Сегодня" собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.
- Нина Матвиенко в свои 74 года выглядит потрясающе! Певица следит за своим здоровьем, а в частности – за питанием. Она совсем не употребляет алкоголь и не ест мяса. А ее любимое блюдо – украинский традиционный борщ.
- У певицы насыщенное спортивное прошлое. Она активно занималась баскетболом и волейболом и даже достигла высот в метании гранаты.
- В советские времена Нине Матвиенко было запрещено покидать пределы страны. Запрет длился с 1969 по 1986 годы.
- Любимое хобби народной артистки Украины – вязание крючком.
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- Нина Митрофановна была пятым ребенком из одиннадцати детей в семье Матвиенко.
- Пять лет назад певица была удостоена звания Почетный гражданин Киева.
- Проживает легенда украинской песни в самом сердце столицы – в частном доме возле Лавры.
- Внучка Нины Матвиенко обращается к бабушке на "ты", а дети – на "Вы".
- Первым местом работы был завод, где Нина Матвиенко работала крановщицей.
- До 18 лет будущая звезда не знала, как это – праздновать свой собственный день рождения, поскольку училась в интернате. В праздничный день просто объявляли имя именинника и давали ему несколько конфет.
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