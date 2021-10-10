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Нине Матвиенко – 74! Интересные факты из жизни украинской легенды

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 октября, 17:20
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Золотой голос Украины Нина Матвиенко отмечает сегодня 74-й день рождения . Мы подготовили подборку интересных фактов о певице
Певица Нина Матвиенко
Певица Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Культовая украинская и советская певица Нина Матвиенко 10 октября отмечает 74-й день рождения. Звонкий голос народной артистки Украины является достоянием нашей страны, а ее известные песни покоряют сердца нации.

В честь дня рождения Нины Матвиенко "Сегодня" собрали малоизвестные и самые интересные факты из жизни украинской знаменитости.

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  • Нина Матвиенко в свои 74 года выглядит потрясающе! Певица следит за своим здоровьем, а в частности – за питанием. Она совсем не употребляет алкоголь и не ест мяса. А ее любимое блюдо – украинский традиционный борщ.
  • У певицы насыщенное спортивное прошлое. Она активно занималась баскетболом и волейболом и даже достигла высот в метании гранаты.
  • В советские времена Нине Матвиенко было запрещено покидать пределы страны. Запрет длился с 1969 по 1986 годы.
  • Любимое хобби народной артистки Украины – вязание крючком.

Нина Матвиенко
Нина Матвиенко / Фото: Instagram.com

  • Нина Митрофановна была пятым ребенком из одиннадцати детей в семье Матвиенко.
  • Пять лет назад певица была удостоена звания Почетный гражданин Киева.
  • Проживает легенда украинской песни в самом сердце столицы – в частном доме возле Лавры.
  • Внучка Нины Матвиенко обращается к бабушке на "ты", а дети – на "Вы".

Нина Матвиенко с дочерью Тоней, ее супругом Арсеном Мирзояном и младшей внучкой Ниной
Нина Матвиенко с дочерью Тоней, ее супругом Арсеном Мирзояном и младшей внучкой Ниной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

  • Первым местом работы был завод, где Нина Матвиенко работала крановщицей.
  • До 18 лет будущая звезда не знала, как это – праздновать свой собственный день рождения, поскольку училась в интернате. В праздничный день просто объявляли имя именинника и давали ему несколько конфет.

Ранее мы сообщали, что Нина Матвиенко платит за жилье своего 48-летнего сына-монаха, а сам он пишет иконы в Нежине.

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Кроме этого, Тоня Матвиенко призналась, почему они с Арсеном Мирзояном до сих пор живут с родителями.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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