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НОТУ объявила условия участия в Нацотборе на Евровидение-2022 для конкурсантов

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
9 октября, 09:20
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В этом году Общественный вещатель принял решение проводить Национальный отбор на "Евровидение" самостоятельно, без участия СТБ
Суспільне самостоятельно проведет Нацотбор "Евровидение-2022"
Суспільне самостоятельно проведет Нацотбор "Евровидение-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня

Общественный вещатель будет самостоятельно транслировать Национальный отбор и международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Объявлен конкурс на постановки выступления победителя, а также резервной телеверсии выступления, сообщается на сайте НОТУ.

Ранее мы писали, что Бельгия уже выбрала своего конкурсанта на участие в "Евровидении-2022".

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По условиям конкурса, участник-победитель должен:

  • создать телевизионную версию Национального отбора "Евровидение-2022";
  • создать резервную телевизионную версию выступления победителя Национального отбора для показа во время проведения "Евровидения-2022" в Италии;
  • обеспечить реализацию аудиовизуального и художественного решения выступления победителя Национального отбора (постановка номера) во время проведения "Евровидения-2022" в Италии.

Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Для участия в Конкурсе кандидаты должны в период с 8 октября 2021 по 24 октября 2021 (включительно) заполнить форму регистрации на участие в художественном конкурсе. С более подробной информацией и перечнем документов для регистрации можно ознакомиться здесь.

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В августе этого года сообщалось, что телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество по выбору представителя Украины на международный конкурс "Евровидение".

В 2015 году телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора. Полуфиналы и финал транслировались в эфирах двух телеканалов одновременно. По прошествии трех лет меморандум о партнерстве был продлен еще на три года.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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