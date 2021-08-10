Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti: сравниваем два трека

Начало Allo очень напоминает главный хит всех танцполов. Послушайте вместе с нами и решите – действительно ли это так

Лободу обвинили в плагиате на Artik & Asti / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/artikastiofficial

Лободу в буквальном смысле не щадят – то ее обвиняли в плагиате номера на "МУЗ ТВ", теперь певице придется оправдываться за песню Allo – она, по мнению многих слушателей, звучит как "Грустный дэнс" Artik & Asti.

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Не будем тянуть и предлагаем послушать обе композиции, сравнить и проголосовать – плагиатчица LOBODA это или нет.

LOBODA – Allo:

Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс:

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В комментариях под видео LOBODA, который, к слову, снял Алан Бадоев в Киеве, разгорелись споры о треке:

"Начало прям "Грустный дэнс"

"Начало похоже на Арти и Асти Грустный дэнс"

"1 в 1 прям"

"Да не только начало. Бит явно украден"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

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А теперь давайте решим, действительно ли Allo Светы Лободы звучит так же, как "Грустный дэнс".

В августе Светлана Лобода выступит в Одессе. Это будет ее первый концерт в Украине за долгое время.

Реакция Сети на возвращение Лободы оказалась неоднозначной: кто-то ждет звезду, а кто-то обвиняет ее в измене. Напомним, что LOBODA уже давно проживает в России и ведет там активную концертную деятельность.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите в сюжете:

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