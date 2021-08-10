Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti: сравниваем два трека

Лободу в буквальном смысле не щадят – то ее обвиняли в плагиате номера на "МУЗ ТВ", теперь певице придется оправдываться за песню Allo – она, по мнению многих слушателей, звучит как "Грустный дэнс" Artik & Asti.
Не будем тянуть и предлагаем послушать обе композиции, сравнить и проголосовать – плагиатчица LOBODA это или нет.
LOBODA – Allo:
Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс:
В комментариях под видео LOBODA, который, к слову, снял Алан Бадоев в Киеве, разгорелись споры о треке:
- "Начало прям "Грустный дэнс"
- "Начало похоже на Арти и Асти Грустный дэнс"
- "1 в 1 прям"
- "Да не только начало. Бит явно украден"
А теперь давайте решим, действительно ли Allo Светы Лободы звучит так же, как "Грустный дэнс".
В августе Светлана Лобода выступит в Одессе. Это будет ее первый концерт в Украине за долгое время.
Реакция Сети на возвращение Лободы оказалась неоднозначной: кто-то ждет звезду, а кто-то обвиняет ее в измене. Напомним, что LOBODA уже давно проживает в России и ведет там активную концертную деятельность.
Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите в сюжете:
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