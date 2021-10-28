Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Трагедия с Болдуином

Интервью Бардаша

Гвоздева vs Melovin

Когда Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Новая прическа и люксовые бренды: Тина Кароль презентовала новый клип

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 октября, 11:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица Тина Кароль продолжает экспериментировать с имиджем. Новый клип "Двойной рай" не стал исключением
Тина Кароль сменила прическу ради нового клипа
Тина Кароль сменила прическу ради нового клипа / Фото: instagram.com/_fantina

Поклонники с нетерпением ждали новую работу любимой певицы. Сегодня Тина Кароль презентовала клип на песню "Двойной рай", которая стала заглавной в новом мини-альбоме певицы.

Реклама

Видеоработа артистки снята в стиле романтического триллера. Тина Кароль появилась с челкой и в образах total black от любимых дизайнеров – короткое черное платье от David Koma, платье до пола SAINT LAURENT, наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого бренда в 1998 году.

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: Скриншот из YouTube

Поклонники уже оценили эксперименты певицы. Многие отметили, Тине Кароль идет новый образ.

Реклама
  • "Невероятная работа! Невероятная песня, клип, об образе я вообще молчу. Спасибо за подаренные эмоции. Очень"
  • "Блондинка с челкой в total black – разрыв. Каждый раз думаешь, что это уже потолок и лучше невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное. Восторг"
Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Новый мини-альбом "Двойной рай" певица презентует уже завтра, 29 октября. Ранее артистка призналась, что посвятила работу своему бывшему возлюбленному.

"Двойной рай" – станет третьим альбом Тины Кароль в этом году.

Реклама

Другие новости о певице:

Тина Кароль
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Утрата
Умер Гантер из сериала "Друзья"
28.05.1962 — 24.10.2021
Каким мы запомним бармена из Central Perk
Цитата дня

Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

Дженнифер Энистон актриса
Реакция коллег
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Опрос
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять