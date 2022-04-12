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Новое "я люблю тебя": THE HARDKISS выпустили актуальный трек "Як ти?"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 11:53
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Средства от прослушиваний песни "Як ти?" пойдут на гуманитарные нужды, вызванные военным вторжением России на территорию Украины
Эта песня сейчас - реальность каждого из нас
Эта песня сейчас - реальность каждого из нас / Фото: скриншот

Российское нападение на Украину – то, что изменило жизнь каждого украинца. Музыка сейчас – не для развлечений. Это полотно, на котором написана наша новая реальность. Новый трек THE HARDKISS, которые выступят в Варшаве, – тому подтверждение.

Анонсируя новинку "Як ти?", фронтвумен The HARDKISS, Юлия Санина отметила:

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"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Як ти?".

скриншот видео

Эту новинку нужно услышать каждому.

Также напомним, вскоре Макс Барских выпустит разрывной трек Don't fuck with Ukraine.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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