Новое "я люблю тебя": THE HARDKISS выпустили актуальный трек "Як ти?"

Российское нападение на Украину – то, что изменило жизнь каждого украинца. Музыка сейчас – не для развлечений. Это полотно, на котором написана наша новая реальность. Новый трек THE HARDKISS, которые выступят в Варшаве, – тому подтверждение.

Анонсируя новинку "Як ти?", фронтвумен The HARDKISS, Юлия Санина отметила:

"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восхищении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Як ти?".