Новорожденную дочь Романа Сасанчина экстренно госпитализировали

На днях стало известно, что победитель "Голосу країни"-10 Роман Сасанчин с супругой и дочерью заболели коронавирусом

Дочь Романа Сасанчина оказалась в больнице / Фото: Instagram

Семья лечилась дома и внимательно следила за состоянием здоровьям дочери Элизабет, которая родилась месяц назад. Как сообщила жена Сасанчина Иванна, вчера у дочери поднялась высокая температура и их госпитализировали.

Молодая мама у себя в Insagram пожаловалась на ужасные условия в больнице.

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В шоке от того в какой мы палате. На стене грибок. В палате с нами женщина с ребенком и мужчина с ребенком. Дышать нечем

Скриншот: Instagram

Иванна сообщила, что у дочери каждые два часа поднимается температура, а врачи не оказывают должную помощь.

Здесь к нам не подходят. Говорят через окно, или по телефону. Лучше бы мы остались дома! Здесь делаем все то же, что и дома. Здесь ужасные условия, дышать нечем.

Скриншот: Instagram

К слову, ранее пара подверглась критике из-за что они провели крестины малышки. Иванна отметила, что сейчас риск заболеть COVID-19 есть у всех и крестины здесь ни при чем.

Напомним, недавно жена Романа Сасанчина оказалась в больнице из-за проблем с грудным вскармливанием.