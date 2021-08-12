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Новые подробности о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой: Никого к нему не пускают

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 августа, 08:42
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Танцор Нади Дорофеевой, которого избили в Киеве, уже больше недели находится в коме в тяжелом состоянии
Новый подробности о состоянии здоровья танцора Нади Дорофеевой
Новый подробности о состоянии здоровья танцора Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

22-летний Женя Гончаренко может пробыть в состоянии медикаментозного сна еще несколько месяцев. Левая часть тела танцора обездвижена, в связи с чем у него нарушена опорно-двигательная система.

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Подруга Нади Дорофеевой Сабина Мусина поделилась у себя в Stories перепиской с мамой Жени Гончаренко, в которой сказано о состоянии танцора.

Сегодня ему уменьшают седативные, давление выравнивается и ЛФК начали делать, – написала мама танцора.

Сабина отметила, что мама танцора до сих пор не видела сына.

Он лежит в стерильных условиях, голова открыта, 10 на 10 см, открытая рана – нельзя занести инфекцию, – написала Сабина.

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Каждый день на лекарства для Жени уходит много денег, поэтому сбор средств на лечение продолжается.

Что известно об избиении танцора Нади Дорофеевой?

Более недели назад возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который вступился за девушку.

Нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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