Не поняли правил Евровидения? Почему Украина дала Польше "ноль" и как всех обхитрила Ирина Федишин

Сразу уточним важную деталь: Польша на самом деле получила довольно высокую оценку от Украины – 12 из 24-х возможных. Правда, все эти баллы дали обычные украинцы, отправившие сотни тысяч платных SMS (по 5,31 грн). А вот наше жюри польскому участнику Кристиану Охману не дало ничего, из-за этого разразился жуткий скандал.
Но как так получилось? Ведь одна из членов украинского жюри – певица Ирина Федишин – уверяет, что дала Польше 10 баллов! Разбираемся.
Как на самом деле проголосовало украинское жюри
Членами жюри на Евровидении-2022 от Украины были:
- продюсер Вадим Лисица (председатель жюри),
- солист "Пикардийской терции" Андрей Капраль,
- певица Ирина Федишин,
- дирижер и продюсер Андрей Яцкив,
- киновед и кинокритик, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА Лукьян Галкин.
После разразившегося скандала все они так или иначе объяснили свою "промашку" с Польшей. Особенно эмоциональной была Ирина Федишин, которая не просто "возмущалась", но и предоставила в своем Инстаграме доказательство того, что она голосовала "правильно" – и дала Польше целых 10 баллов.
И пока всех судей жестко хейтят в соцсетях, Ирину лайкают и благодарят десятки тысяч людей. А зря…
Увидев, что Федишин поставила Польше целых 10 баллов, мы удивились, что в итоге от Украины поляк получил "ноль". И мы зашли на сайт Евровидения, где нашли результаты голосования украинского жюри.
Там не указаны фамилии судей – они промаркированы пятью буквами: А, В, С, D, Е. Из сводной таблицы (в самом низу страницы) видно, что никто из них не дал Польше 10 баллов. Зато указаны места, на которые украинские члены жюри поставили Польшу. Самое высокое из них – 7-е. И его, судя по посту в Фейсбуке жены Вадима Лисицы, дал поляку именно председатель жюри.
Остальные наши судьи поставили Кристиана Охмана на 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места (из 25 участников финала).
Таким образом, очевидно, что Федишин дала Польше не 10 баллов, а поставила поляка на 10 место. И тут уже остается только догадываться: Ирина перепутала места участников с баллами или всех обманула. Надеемся, все-таки первое.
О том, что не только Федишин не понимала, как голосовать, подтверждает и комментарий другого члена украинского жюри Андрея Капраля:
Всем, кто сейчас немного манипулирует этим вопросом, хочу сказать: мне не стыдно за те оценки, которые я поставил нашим друзьям (полякам). Но я не могу понять, как рассчитывается результат в итоге…
Скорее всего, большинство членов нашего жюри просто не поняли правил голосования. И в итоге Польша в "украинском рейтинге" оказалась на 11-м месте. А все, кто ниже 10-го, получают 0 баллов.
Вместо послесловия
С одной стороны – да, "невдобно получилось" – Польша заслужила большего от Украины. Так как, хоть это и конкурс песни, но все прекрасно понимают, что политика на Евровидении играет важную роль.
Поэтому будем надеяться, что поляки, в отличие от украинцев, не устроят на всем этом "шабаш зрады" и простят безалаберную глупость украинского жюри. Тем более, что народ наш проголосовал именно за Польшу. И сейчас не время ссориться.
От себя же заметим: прежде, чем становиться судьей, выучите законы и правила, по которым вы будете судить.
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