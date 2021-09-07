Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий

Признание Ивлеевой

Инстасамка выгнала фаната

Болезнь МакSим - фейк?

Кино в Венеции

Мужчины в платьях

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Новые участницы ВИА Гры о Лорак, обвинившей Меладзе в домогательствах: Нападение – удел глупых и слабых

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 09:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Недавно все обсуждали скандал вокруг Константина Мелдзе: Ани Лорак намекнула, что он предлагал ей интим в обмен на продвижение в карьере. Позже она забрала свои слова обратно
Новые участницы "ВИА Гры" прокомментировали обвинения Константина Меладзе в домогательствах
Новые участницы "ВИА Гры" прокомментировали обвинения Константина Меладзе в домогательствах / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/viagra_officia

Ани Лорак, заявившую о непристойных предложениях от Меладзе, ранее поддержала Оля Полякова. Певица намекнула, что продюсер и к ней проявлял интерес. Позже к ним присоединилась экс-участница "ВИА Гры" Татьяна Найник.

Реклама

А вот новые участница группы, похоже, не сталкивались с подобными вещами. Девушки защитили продюсера, отметив, что все заявления о домогательствах – клевета.

Нападение – удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом. И мы знаем, какой это человек на самом деле, – прокомментировали ситуацию участницы обновленного состава "ВИА Гры", сообщает ТСН.

ВИА Гра выпустила новый трек
ВИА Гра выпустила новый трек / Фото: Скриншот из YouTube

О скандале

Певица Ани Лорак после расставания с Юрием Фалесой начала сотрудничество с Константином Меладзе. Но их творческий союз просуществовал недолго. Певица призналась, почему отказалась работать с известным продюсером. По словам Лорак, она интересовала Константина Меладзе не только как артистка.

Напомним, что вскоре после скандального интервью Ани заявила, что журналисты перекрутили ее слова и что она имела в виду вовсе не сексуальные домогательства. Позже история приняла новый оборот – Оля Полякова призналась, что не только верит Ани Лорак, но и что сама столкнулась с этим при общении с Константином Меладзе.

Реклама

Позже эту ситуацию прокомментировала экс-супруга брата Константина – Валерия Меладзе. Ирина подтвердила, что в шоу-бизнесе действительно есть домогательства. Вона рассказала, как стала свидетельницей истории, когда одна из известных сейчас артисток проявляла повышенное внимание к Константину Меладзе.

Смотрите видеосюжет об обновленном составе "ВИА Гры":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ушла эпоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

Жан-Поль Бельмондо актер
R.I.P
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Обзор громких кинопремьер
Интересно
Жан-Поль Бельмондо в молодости
Жизнь в 10 фото
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять