Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Новый хит "Ми з України" покоряет Польшу: что так зацепило поляков

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 22:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О выходе песни украинских звезд написал портал interia.pl
Кадры из клипа "Ми з України". Скриншот с видео телеканала "Украина"
Кадры из клипа "Ми з України". Скриншот с видео телеканала "Украина"

Совместный хит самых популярных артистов нашей страны "Ми з УкраЇни" всего за 12 часов собрал более четверти миллиона просмотров. Еще бы, ведь в творческом и патриотическом порыве объединились 17 звезд! И покоряет песня о несокрушимости Украины не только украинских пользователей, но и соседнюю Польшу.

Портал interia.pl опубликовал заметку о трогательной песне, и понравилось им не только исполнение наших артистов – в кадрах видео они разглядели кое-что очень близкое для себя.

Реклама

"Не нужен зоркий глаз, чтобы заметить, что в середине видео показаны дружеские объятия президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды", – говорится в публикации.

А вот и полное видео нашумевшего трека:

Реклама

Ведущие телеканала "Украина" спели

К созданию трека присоединились и воины информационного фронта канала "Украина". Ведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов спели вместе со звездами шоу-биза.

"Создавая эту песню, чувствовал подъем, гордость и единство. А еще драйв от того, что мы лучшая нация на планете. В песне целый водоворот эмоций: боль, сопротивление, злоба и любовь, а любовь всегда побеждает. Поэтому песня – это мое видение мира: я украинец, а Украина – это свобода и любовь", – сказал телеведущий Владимир Остапчук.

Как мы сообщали, дата премьеры выбрана неслучайно (23 июня): именно сегодня Европейский Союз принял решение о статусе кандидата для Украины. И именно за мир во всей Европе сражаются сегодня с российским нашествием украинцы.

Реклама

Дети из Украины и Польши спели вместе

Более 250 детей из Украины и Польши приняли участие в клипе на песню "Червона калина". Премьере на польском телевидении и сети предшествовал конкурс, на который зрители музыкального телеканала 4FUN KIDS присылали фрагменты записанной песни. Ставший популярным во всем мире марш сечевых стрельцов перевели на польский, чтобы польские дети спели на родном языке. Украинские дети-участники клипа – это, в частности, сироты, которых приютил центр в польском городке Осса. Проект инициировал и поддержал Фонд Полсат, который с первых дней войны помогает детям из украинских детских домов.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять