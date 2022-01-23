Новый "Холостяк" Алекс Топольский заставил девушек вспотеть, показав обнаженный торс

Главный герой 12 сезона реалити "Холостяк" Алекс Топольский активно раздает советы фоловерам в Instagram. Также он частенько показывает свое накаченное тело...для мотивации

Алекс Топольский призвал фолловеров в Сети качать пресс. / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Уже в марте фаны "Холостяка" смогут увидеть новую историю поиска любви бизнесмена из Лос-Анжелеса, украинца Александра Топольского, который, кроме предпринимательской деятельности, активно строит еще и актерскую и модельную карьеру в США.

На Instagram-аккаунт главного героя "Холостяка" активно подписываются пользователи, ведь к нему приковано большое внимание из-за того, что он стал завидным женихом, ну и конечно, из-за его секси-формы

Реклама

На днях Топольский опубликовал "горячее" фото, на котором он позирует в одних шортах. Он слегка сощурил глаза из-за солнца. Вероятно, такое фото заставило многих женщин покраснеть (наверное, вы поняли почему)

Участник "Холостяка" похвастался мышцами. / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Под фото Алекс написал пост, в котором призвал фолловеров не лениться и заниматься спортом.

Реклама

Не идти в зал, потому что нет времени, локдаун или еще какая-нибудь штука, не является для меня оправданием. Вопросы желания и мотивации! Зал может состоять из искусственного газона, стула и собственного тела. Вперед качать пресс, скоро лето! – написал Топольский.

Главным героем в новом сезоне "Холостяка" станет Александр Топольский / Фото: Инстаграм

Женщины не могли пройти мимо такой мотивации и красивого тела и засыпали комплиментами бизнесмена. Некоторые отметили, что с нетерпением ждут трансляцию проекта с его участием по ТВ:

Ой что-то жарко резко стало.

Увидев такой результат, сразу понятно, что мотивации вам хватает.

Иду качать пресс.

Да! Ведь вскоре на отдых с девушкой, которую вы выбрали и очень надеюсь, остались вместе после проекта.

Скриншот instagram/alexander_topolsky

Кратко о новом участнике "Холостяка"

Алекс Топольский родился и вырос во Львове. Однако уже десять лет он живет и работает в США. Там ему удалось построить свой успешный бизнес, связанный с недвижимостью. Кроме этого, Топольский – актер и начинающая модель.

Реклама

Также он профессионально занимается боевыми искусствами – у него восьмилетний опыт в карате и боксе. К тому же у Топольского много активных хобби: сноуборд, плавание, катание на лыжах, баскетбол и футбол.

Скриншот instagram/alexander_topolsky

Алекс часто говорит в Сети о том, что хочет своим примером мотивировать других людей регулярно заниматься физическими нагрузками и больше времени уделять своему здоровью и телу.

Кстати, 21 января закончились съемки 12 сезона "Холостяка". С конца октября Топольский ходил на многочисленные свидания с девушками. С кем-то ему удавалось строить отношения, а с кем-то он прощался на церемонии роз. Но в конце концов главный герой сделал свой выбор и вручил обручальное кольцо девушке, сумевшей завоевать его сердце.

Раньше мы писали, что публикует в своем Instagram новый участник "Холостяк" Алекс Топольский.