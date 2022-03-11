Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Новый краш! Актерская карьера, политика и личная жизнь Алексея Арестовича

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 18:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Война подарила Украине новых героев – советник Президента Алексей Арестович стал главным любимчиком и похитил тысячи сердце украинских девушек
Алексей Арестович стал новым любимчиком украинок
Алексей Арестович стал новым любимчиком украинок / Фото: Instagram

Вот уже шестнадцатый день украинская армия противостоит российской оккупации. За это время внимание все украинцев приковано к ключевым фигурам нашего правительства.

Правда, не все следят за ними, как за политиками. Некоторые из представителей политической верхушки стали для украинок новыми секс-символами. В число любимчиков попали президент Владимир Зеленский, Александр Скичко и Виталий Ким.

Реклама

А вот "главным успокоительным" украинок и новым крашем (англ. сленг – человек, который очень нравится) стал советник президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович покорил украинок
Алексей Арестович покорил украинок

Алексей Арестович: краткая биография

Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в грузинском городе Дедоплисцкаро. Но школу будущий политик закончил в Киеве и там же поступил в университет им. Тараса Шевченко на биологический факультет. Правда, с биологией у Арестовича не сложилось. Во время учебы он стал играть на сцене театра "Черный квадрат".

Реклама

В это же время Арестович увлекся психологией и даже проводил тренинги и семинары, а 2010 году окончил школу "Человек среди людей" российского психолога Авессалома Подводного.

Алексей Арестович отучился на психолога
Алексей Арестович отучился на психолога

В 2005 году начал свою карьеру в политике, став членом партии "Братство". А в 2008 был назначен на должность заместителем председателя Приморской районной администрации Одесского городского совета.

Реклама

Как известно, Арестович окончил Одесский институт сухопутных войск и является майором запаса. Поэтому после Революції Гідності стал активно выступать в качестве военного эксперта на ТВ. А также начал вести свой блог на тему военно-политических событий в Украине.

У Алексея Арестовича есть звание майора
У Алексея Арестовича есть звание майора

Осенью 2018 Арестович ушел воевать в зону проведения ООС в качестве разведчика. Служил в районе Краматорска. Через год после возращения с фронта, в 2020, стал одним из членов Трехсторонней контактной группы.

В этом же году, по назначению главы Офиса Президента Андрея Ермака, занял пост внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Актерская карьера

Как мы писали выше, во время учебы в университете Арестович стал играть на сцене театра и даже успел сняться я в нескольких телевизионных проектах.

Так, зрительницы могли видеть Арестовича в таких сериалах, как "Возвращение Мухтара", Брат за брата-2" и "Не бойся, я рядом".

Кстати, роль в последнем проекте была наиболее эффектной. Сейчас по Сети гуляет отрывок с очень комичным перевоплощением Арестовича в Люсю Зайцеву.

Арестович в роли Люси Зайцевой
Арестович в роли Люси Зайцевой

Личная жизнь Арестовича

Большим разочарованием для многих украинок будет то, что Алексей Арестович давно женат и воспитывает троих детей.

Алексей Арестович воспитывает троих детей
Алексей Арестович воспитывает троих детей

Анастасия Арестович, директор по развитию в одном из издательств, вторая супруга политика. Пара поженилась в 2015 году.

Анастасия Арестович
Анастасия Арестович

В браке с Анастасией у чиновника родилось двое детей: сын Александр и дочь вероника. Также у Арестовича есть дочь от первого брака, ее зовут Аэлита.

Семья Алексея Арестовича
Семья Алексея Арестовича

Главной фишкой Арестовича является его спокойствие и умение успокоить паникующих украинцев. Такому спокойствию, как у него, стоит еще поучиться!

Главный мэм с Арестовичем
Главный мэм с Арестовичем

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять