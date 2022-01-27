Новый скандал на Нацотборе: Алину Паш могут отстранить от участия из-за поездки в Россию

Недавно оргкомитет песенного конкурса назвал имена восьми финалистов Национального отбора "Евровидения-2022". Среди них и Alina Pash, которая вошла в пятерку самых перспективных артистов Европы.
Впрочем, как оказалось, Alina Pash могла и не попасть в список исполнителей, претендующих представлять Украину на песенном конкурсе.
Артистку обвиняли в несоответствии требованиям Нацотбора, и все из-за якобы концертов на территории РФ и на временно оккупированных территорий Украины.
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Но "Суспільне" не нашло фактов нарушения певицей правил отбора. Отмечается, что организаторы Нацотбора проработали анкеты участников на их соответствие требованиям.
Видеоинтервью Alina Pash, которое сейчас в Сети приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – говорится в сообщении.
По данным "Суспільного", Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса. А ее выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, также пересечение границы происходило со стороны Украины.
Что известно об артистке
Алина Паш родилась в 1993 году на Закарпатье. С 13 лет участвовала в вокальных фестивалях. В частности, "Буковинская звездочка", "Хрустальные Гроны", "Крымские Волны". Также девушка участвовала в программе "Караоке на Майдане".
В 2015 году участвовала в музыкальном шоу "X-Фактор", где заняла третье место. Через три года презентовала дебютный сингл и клип Bitanga, а затем работу под названием Oinagori.
Известно, что в 2018 году российская компания Bosco di Ciliegi устроила выступление певице в центре Сколково. Вместе с Алиной там планировали выступить украинские группы Yuko и "Щасливі люди".
После этого были запланированы концерты в Москве на фестивалях "Дикая мята" и Bosco fresh fest-2018, но их отменили. Артистка объяснила, что "музыке не место там, где есть шум и ненависть".
Впоследствии пользователи Сети нашли пост 2015 года, в котором певица рассказывает о том, что летала на территорию Крыма уже после аннексии через Москву. Впрочем, вскоре этот текст был удален.
Недавно мы рассказывали, зачем KALUSH Orchestra пошел на Нацотбор и что известно о скандале с Alina Pash.