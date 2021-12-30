Сбываются ли новогодние желания? Анатолич, MamaRika, Танчинец и другие рассказали о заветных мечтах

Звезды шоу-бизнеса тоже спешат придумать, что же попросить в новогоднюю ночь. Специально для сайта "Сегодня" представители украинского шоу-бизнеса рассказали, какие их желания сбылись.
Анатолий Анатолич
Ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич смог не только осуществить свою давнюю мечту, но и "перевыполнил план".
Прошлый Новый год у меня плавно перетек в утреннюю пробежку. Как бы это странно не прозвучало, но в 7 утра первого января уже бежал по улице. Была прекрасная солнечная погода, счастливые люди брели с пьянок, и я загадал пробежать марафон в Нью-Йорке, – рассказывает ведущий "Ранок з Україною"
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Телеведущему удалось пробежать целых три марафона за три месяца.
Самым сложным оказался Нью-Йоркский, самым ровным – в Валенсии. Ну, а первым и незабываемым стал Лондонский. Но каждый из них был невероятным, – рассказал Анатолич.
Дива Монро
Шоувумен призналась, что иногда так увлечена праздником, что попросту забывает загадывать желание.
Я чаще всего загадываю, какие-то нематериальные желания, если вспоминаю, что его нужно загадать. Поэтому не могу сказать, исполнилось оно или нет. – делится Монро.
Телеведущая, как и многие из нас, загадывает, чтобы следующий год прошел весело и принес только радость.
Ivan NAVI
Певцу однажды так повезло, что его желание сбылось прямо в новогоднюю ночь. Как признается Иван, в тот праздничный вечер он хотел лишь одного – встретить свою любовь, ведь все остальные мечты – реализация в музыке, гастроли, события – у него уже сбылись.
Новогодняя магия подействовала и в тот же вечер певец встретил свою возлюбленную, с которой они до сих пор вместе.
Как потом оказалось у нас были общие друзья. Она не знала кто я, слышала песни, но не знала даже куда идет встречать Новый год. Я хочу, чтобы ваши желания сбывались так же молниеносно и верю, что ангелы все знают и ведут вас наилучшим путем, – говорит Ivan NAVI.
NiNO
Молодая певица продолжает верить в чудеса и волшебство новогодней ночи. Но вот сжигать бумажки с желаниями Нино не спешит, девушка пишет все свои цели и мечты в блокнот.
Я широко мечтаю, и главное, разрешаю себе мечтать. Я очень сильно верю в то, что не сбудется в этом году, обязательно сбудется в следующем. Иногда мои масштабные цели пугают даже меня, но я очень хочу это получить и поэтому все сбывается, – делится певица.
Молодая исполнительница привыкла писать желания в блокнот / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
MamaRika
Исполнительница признается, что всегда мечтала встретить Новый год семьей в полном составе, с малышом.
Тогда я еще не была беременна и мы только думали об этом. И вот, наконец-то, желание вот-вот исполнится, и мы будем отмечать Новый год и Рождество с нашим сыном. Это была самая большая и самая заветная наша с мужем мечта! – рассказывает MamaRika.
В этом году желание певицы исполнилось и они с мужем счастливо встретят праздник с сыном.
JULIK
У шоумена есть отличная традиция. Как большинство из нас он пишет свое заветное желание на бумаге и под бой курантов сжигать их и выпивать, растворив в бокале шампанского.
Для меня такие желания являются, скорее, целями, которых я должен достичь за будущий год. И скажу честно – они сбываются всегда! Главное искренне в это поверить и не бояться делать решительные шаги на встречу счастью, – признается шоумен.
Шоумен загадывает желания под бой курантов
SHADU
Певица делится, что каждый Новый год для нее пора сказки. В этом году вместе со своим мужем исполнительница отправится в романтическое путешествие в теплые страны, как давно хотела.
Почти все пожелавшие желания – воплощаются. Нынешний праздник я проведу за границей со своим мужем! Что еще может быть более романтичным, и по-настоящему семейно ценным? Верно, ничто, – рассказывает SHADU.
SHADU отправится в теплые страны с мужем
Gena Viter
А вот у шоумена Геннадия Витра мечта была простая и, немного детская, долгое время артист мечтал завести себе домашнего питомца. Как вспоминает шоумен, в детстве у него всегда были животные – попугайчики, рыбки, хомячки и даже доберман.
Позже у артиста стал очень насыщенный рабочий график и возможности завести любимца не было, но главное – мечтать.
Из разряда хотите верьте, хотите нет, в новогоднюю ночь с 2013 на 2014г. Я загадал желание, чтобы Вселенная сжалилась надо мной и я нашел возможность завести четвероного друга. И буквально на Пасху я уже был, правда, не с другом, а с подругой- ротвейлером Евой, – рассказывает Витер.
Сергей Танчинец
Солист группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" признается, что его желания в новогоднюю ночь касаются не только его, но и всей семьи артиста, а также музыкальной карьеры.
Но по словам Сергея, он очень любит быть волшебником для своих детей и всегда старается воплотить их мечты в реальность.
С тех пор, как я стал папой, стараюсь реализовывать все, или почти все тайные желания своих детей. Ибо все сокровенное становится явным, необходимо просто внимательно слушать, что малые говорят, – делится музыкант.
Лидер рок-группы рассказал, что его дочь Анастасия идет по стопам отца и тоже очень любит музыку, поэтому родители подарили ей гитару и записали на занятия по вокалу.
Ольга Сторожук
Актриса сериала "Суперкопы" поделилась теплым воспоминанием из своего детства. Маленькая Оля долго мечтала о роликах, которые были у девчонок во дворе. Первая попытка загадать желанный подарок у будущей актрисы провалилась.
На Новый год я увидела под елкой большую коробку и конечно подумала, что мое самое большое желание наконец исполнилось! Но… это были кроссовки на физкультуру, потому что старые "закончились", – вспоминает Ольга.
Но, мечтам суждено сбываться, поэтому юная Оля не оставляла надежд получить те самые ролики под елку.
Мою мечту исполнила мама. Подарила мне красные новые ролики Roces, ни у кого таких не было, до сих пор удивляюсь, где она их тогда отыскала. Я еле дождалась весны, и как только сошёл снег, наматывала круги по двору – так продолжалось годами. Я из них не вылезала и брала с собой во все поездки! До сих пор отлично катаюсь, – рассказала звезда сериала "Суперкопы".
Алексей Тритенко
Звезда сериала "Когда мы дома" откровенно говорит, что загадывает желания всегда, независимо от времени года и праздников. Актер уверен, что если всегда мечтать, то что-то из задуманного обязательно сбудется.
В космос мысленно засылаю мечты. Уверен, что если там хоть одна "смсочка" от меня дойдет, то все в шоколаде, – смеется артист.
Анна Гресь
Актриса "Мамахохотала" тоже никогда не сдается в загадывании желаний. У Анны есть специальное магическое время, в которое она спешит загадать желание.
Я всегда загадываю одно и то же желание – когда выпадает на часах 11:11, 20:20 и в Новый год. Если я понимаю, что оно трудноосуществимое, то я перезагадываю желание, – смеясь, рассказывает Анна. – А если я "нормальное" загадываю, то продолжаю желать, пока не сбудется! Поэтому могу сказать, что всемои новогодние желания сбылись, сбываются и, уверена, будут сбываться!
Загадать желание в новогоднюю ночь, однозначно, стоит. А еще, не забудьте поздравить своих родных с этим чудесным праздником. Тем более ранее мы писали, какие подарки подойдут каждому знаку Зодиака.