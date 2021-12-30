Сбываются ли новогодние желания? Анатолич, MamaRika, Танчинец и другие рассказали о заветных мечтах

Совсем скоро часы пробьют полночь, под звон бокалов и бой курантов настанет то самое время для того, чтобы загадать самое заветное желание на будущий год

Украинские знаменитости рассказали о новогодних желаниях / Фото: Instagram

Звезды шоу-бизнеса тоже спешат придумать, что же попросить в новогоднюю ночь. Специально для сайта "Сегодня" представители украинского шоу-бизнеса рассказали, какие их желания сбылись.

Анатолий Анатолич

Ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич смог не только осуществить свою давнюю мечту, но и "перевыполнил план".

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Прошлый Новый год у меня плавно перетек в утреннюю пробежку. Как бы это странно не прозвучало, но в 7 утра первого января уже бежал по улице. Была прекрасная солнечная погода, счастливые люди брели с пьянок, и я загадал пробежать марафон в Нью-Йорке, – рассказывает ведущий "Ранок з Україною"

Анатолий Анатолич загадал пробежать марафон в Нью-Йорке / Фото: facebook.com/yulapragency

Телеведущему удалось пробежать целых три марафона за три месяца.

Самым сложным оказался Нью-Йоркский, самым ровным – в Валенсии. Ну, а первым и незабываемым стал Лондонский. Но каждый из них был невероятным, – рассказал Анатолич.

Дива Монро

Шоувумен призналась, что иногда так увлечена праздником, что попросту забывает загадывать желание.

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Я чаще всего загадываю, какие-то нематериальные желания, если вспоминаю, что его нужно загадать. Поэтому не могу сказать, исполнилось оно или нет. – делится Монро.

Телеведущая, как и многие из нас, загадывает, чтобы следующий год прошел весело и принес только радость.

Монро призналась, что забывает загадать желание

Ivan NAVI

Певцу однажды так повезло, что его желание сбылось прямо в новогоднюю ночь. Как признается Иван, в тот праздничный вечер он хотел лишь одного – встретить свою любовь, ведь все остальные мечты – реализация в музыке, гастроли, события – у него уже сбылись.

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Мечта Ивана осуществилась прямо в Новый год

Новогодняя магия подействовала и в тот же вечер певец встретил свою возлюбленную, с которой они до сих пор вместе.

Как потом оказалось у нас были общие друзья. Она не знала кто я, слышала песни, но не знала даже куда идет встречать Новый год. Я хочу, чтобы ваши желания сбывались так же молниеносно и верю, что ангелы все знают и ведут вас наилучшим путем, – говорит Ivan NAVI.

NiNO

Молодая певица продолжает верить в чудеса и волшебство новогодней ночи. Но вот сжигать бумажки с желаниями Нино не спешит, девушка пишет все свои цели и мечты в блокнот.

Я широко мечтаю, и главное, разрешаю себе мечтать. Я очень сильно верю в то, что не сбудется в этом году, обязательно сбудется в следующем. Иногда мои масштабные цели пугают даже меня, но я очень хочу это получить и поэтому все сбывается, – делится певица.

Молодая исполнительница привыкла писать желания в блокнот / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

MamaRika

Исполнительница признается, что всегда мечтала встретить Новый год семьей в полном составе, с малышом.

Тогда я еще не была беременна и мы только думали об этом. И вот, наконец-то, желание вот-вот исполнится, и мы будем отмечать Новый год и Рождество с нашим сыном. Это была самая большая и самая заветная наша с мужем мечта! – рассказывает MamaRika.

MamaRika всегда хотела сына

В этом году желание певицы исполнилось и они с мужем счастливо встретят праздник с сыном.

JULIK

У шоумена есть отличная традиция. Как большинство из нас он пишет свое заветное желание на бумаге и под бой курантов сжигать их и выпивать, растворив в бокале шампанского.

Для меня такие желания являются, скорее, целями, которых я должен достичь за будущий год. И скажу честно – они сбываются всегда! Главное искренне в это поверить и не бояться делать решительные шаги на встречу счастью, – признается шоумен.

Шоумен загадывает желания под бой курантов

SHADU

Певица делится, что каждый Новый год для нее пора сказки. В этом году вместе со своим мужем исполнительница отправится в романтическое путешествие в теплые страны, как давно хотела.

Почти все пожелавшие желания – воплощаются. Нынешний праздник я проведу за границей со своим мужем! Что еще может быть более романтичным, и по-настоящему семейно ценным? Верно, ничто, – рассказывает SHADU.

SHADU отправится в теплые страны с мужем

Gena Viter

А вот у шоумена Геннадия Витра мечта была простая и, немного детская, долгое время артист мечтал завести себе домашнего питомца. Как вспоминает шоумен, в детстве у него всегда были животные – попугайчики, рыбки, хомячки и даже доберман.

Геннадий Витер всегда мечтал о собаке

Позже у артиста стал очень насыщенный рабочий график и возможности завести любимца не было, но главное – мечтать.

Из разряда хотите верьте, хотите нет, в новогоднюю ночь с 2013 на 2014г. Я загадал желание, чтобы Вселенная сжалилась надо мной и я нашел возможность завести четвероного друга. И буквально на Пасху я уже был, правда, не с другом, а с подругой- ротвейлером Евой, – рассказывает Витер.

Сергей Танчинец

Солист группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" признается, что его желания в новогоднюю ночь касаются не только его, но и всей семьи артиста, а также музыкальной карьеры.

Но по словам Сергея, он очень любит быть волшебником для своих детей и всегда старается воплотить их мечты в реальность.

С тех пор, как я стал папой, стараюсь реализовывать все, или почти все тайные желания своих детей. Ибо все сокровенное становится явным, необходимо просто внимательно слушать, что малые говорят, – делится музыкант.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец / Фото: пресс-служба

Лидер рок-группы рассказал, что его дочь Анастасия идет по стопам отца и тоже очень любит музыку, поэтому родители подарили ей гитару и записали на занятия по вокалу.

Ольга Сторожук

Актриса сериала "Суперкопы" поделилась теплым воспоминанием из своего детства. Маленькая Оля долго мечтала о роликах, которые были у девчонок во дворе. Первая попытка загадать желанный подарок у будущей актрисы провалилась.

На Новый год я увидела под елкой большую коробку и конечно подумала, что мое самое большое желание наконец исполнилось! Но… это были кроссовки на физкультуру, потому что старые "закончились", – вспоминает Ольга.

Ольга Сторожук вспоминает, как хотела ролики на Новый год

Но, мечтам суждено сбываться, поэтому юная Оля не оставляла надежд получить те самые ролики под елку.

Мою мечту исполнила мама. Подарила мне красные новые ролики Roces, ни у кого таких не было, до сих пор удивляюсь, где она их тогда отыскала. Я еле дождалась весны, и как только сошёл снег, наматывала круги по двору – так продолжалось годами. Я из них не вылезала и брала с собой во все поездки! До сих пор отлично катаюсь, – рассказала звезда сериала "Суперкопы".

Алексей Тритенко

Звезда сериала "Когда мы дома" откровенно говорит, что загадывает желания всегда, независимо от времени года и праздников. Актер уверен, что если всегда мечтать, то что-то из задуманного обязательно сбудется.

В космос мысленно засылаю мечты. Уверен, что если там хоть одна "смсочка" от меня дойдет, то все в шоколаде, – смеется артист.

Алексей Тритенко всегда загадывает желания / Фото: пресс-служба

Анна Гресь

Актриса "Мамахохотала" тоже никогда не сдается в загадывании желаний. У Анны есть специальное магическое время, в которое она спешит загадать желание.

Я всегда загадываю одно и то же желание – когда выпадает на часах 11:11, 20:20 и в Новый год. Если я понимаю, что оно трудноосуществимое, то я перезагадываю желание, – смеясь, рассказывает Анна. – А если я "нормальное" загадываю, то продолжаю желать, пока не сбудется! Поэтому могу сказать, что всемои новогодние желания сбылись, сбываются и, уверена, будут сбываться!

Анна Гресь верит, что все мечты сбываются

Загадать желание в новогоднюю ночь, однозначно, стоит. А еще, не забудьте поздравить своих родных с этим чудесным праздником. Тем более ранее мы писали, какие подарки подойдут каждому знаку Зодиака.