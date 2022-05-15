О чем песня Stefania победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra?

Kalush Orchestra принесли Украине третью победу на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине. Победный хит "Stefania" сегодня поют во всей Европе.
Изначально, как рассказывал лидер группы Олег Псюк, он посвятил композицию для конкурса своей маме Стефании.
Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля, – так презентовал песню музыкант еще в феврале, во время Нацотбора.
Война в Украине подарила строчкам новый смысл. Теперь образ мамы Стефании ассоциируется у многих украинцев с родной землей, домом и семьей.
Люди стали воспринимать ее как песню обо всех украинских матерях, в то время, когда многие украинцы думали о своих матерях или скучали по ним. Я думаю, что именно так эта песня вошла в сердца многих,- рассказал о композиции Псюк в интервью Rolling Stone.
Особое значение появилось у строчки "Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе". Из-за нападения России на Украину миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома, но даже тысячи километров разрушенных дорог не смогут разлучить украинцев с родиной.
Текст песни "Stefania"
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
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Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине