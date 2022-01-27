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Алеся Бацман рассказала о ревности и брачном контракте с Гордоном

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 21:53
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Жена Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – дала интервью, где затронула много личных тем. Все самое интересное из беседы – уже в нашем материале
Вышло новое интервью Алеси Бацман
Вышло новое интервью Алеси Бацман / Фото: Facebook

Сегодня вышло новое интервью Алеси Бацман для YouTube-канала "Олицкая". Мы просмотрели интервью жены Гордона и делимся самыми интересными моментами.

Алеся Бацман
Алеся Бацман / Фото: Facebook

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О ссорах и несогласии

Ведущая спросила, в чем они с Дмитрием могут не сходиться во мнении.

По каким-то политическим моментам. Не глобально, а ситуативно. Глобально мы 99,9% мы имеем одну позицию, смотрим в одну сторону.

Какой Дмитрий Гордон как муж

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Единственное, что могу сказать, отвечая на твой вопрос, Дима – очень внимательный. Я могу пожелать нашим зрительницам, чтобы их мужья были такими же внимательными.

О ревности в отношениях

Ведущая спросила, есть ли в их отношениях ревность и насколько это здоровое чувство в целом, нужно ли его подавлять.

Я ничего не подавляю и не считаю, что что-то нужно в себе подавлять, потому что ревность – это признак небезразличия в отношениях. Я не даю поводов для ревности, кстати, он тоже их не дает. Но ревность с точки зрения того, что она возникает – это классно, потому что это говорит о том, что он тебя любит. Ревность она тонизирует, освежает.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: Facebook

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О компромиссах: кто чаще идет на компромисс

Никто не идет, наверное, ни на какие компромиссы, потому что у нас нет ситуаций, при которых нужно искать компромисс. Я серьезно говорю: мы не ссоримся. У нас никто никогда не повышает друг на друга голос, у нас это не принято. А зачем? Если можно решить любую историю, просто разговаривая. Главное – если что-то не нравится, скажи об этом, не держи в себе. Не затягивай. 99% при таком подходе окажется, что нет никакого конфликта, противоречия, потому что это мелочь. А вот если люди держат в себе, они начинают наслаивать какие-то свои личные эмоции, видение этой проблемы, и из маленькой мухи вырастает огромный слон.

Кстати, романтике в отношениях Алеси и Дмитрия есть место. Периодически они выезжают просто вдвоем на короткие вылазки куда-то в разные страны, потому что это тоже дополнительная эмоция.

Нас никогда не заест рутина, так как постоянно происходят какие-то события. У нас постоянно все в тонусе.

Бюджет семьи и есть ли брачный контракт

Финансовыми вопросами семьи занимается мама. Это залог нашего спокойствия, стабильности, потому что все текущие истории на ней. Что важно для семьи в финансовой сфере, это когда денег хватает на то, что тебе нужно: не на "хотелки", а просто на необходимые истории, связанные с жизнедеятельностью всей семьи. Там, где возникают в семьях скандалы касательно бюджета, это произрастает из того, что не хватает на какие-то базовые вещи. Собственно говоря, нужно работать, чтобы пытаться закрыть эти базовые истории.

Что касается брачного контракта, Алеся ответила так:

Его нет. А зачем? Когда в семье есть изначально партнерство, когда каждый абсолютно самодостаточен (в том числе в финансовом плане),то я считаю, что не нужно....Нет рецепта, у каждого своя история. Мне он не нужен, у нас все хорошо.

Полное интервью Алеси Бацман Олицкой смотрите далее в видео.

Также читайте, почему Дмитрий Гордон отказал Зеленскому, когда президент предлагал высокие должности.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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