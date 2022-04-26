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О войне, угрозах и победе: 5 цитат Макса Барских, который вступил в ряды ВСУ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 22:15
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Певец Макс Барских впервые рассказал, почему решил взять в руки оружие и как изменилась его жизнь после 24 февраля
Макс Барских в новом интервью рассказал, почему решил взять в руки оружие
Макс Барских в новом интервью рассказал, почему решил взять в руки оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Макс Барских, как и многие украинские звезды, не остался в стороне, когда на нашу страшу напали. Певец вступил в ВСУ и теперь он в составе батальона под Киевом.

Пока Макс записан как резервист, потому что не имеет военного опыта. Чтобы не терять время, исполнитель занялся снабжением военных всем необходимым на фронте – тепловизорами, бронежилетами, дронами и прочим.

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В интервью для Vogue Ukraine Макс Барских рассказал, как поменялся его круг общения и кто угрожал его семье. "Сегодня" собрали главное в пяти цитатах.

Макс Барских уверен – война кардинально изменила его жизнь
Макс Барских уверен – война кардинально изменила его жизнь / Фото: vogue.ua

Как решился прийти в ВСУ

Присоединиться к ВСУ Макс решил чтобы поддержать бойцов и тех, кто никогда не был связан с армией и войной, но все равно хочет защитить родную землю.

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Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом, – поделился певец.

Макс Барских признался, почему решил вступить в ряды ВСУ
Макс Барских признался, почему решил вступить в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/max_barskih

Военная форма вместо костюмов

Совсем недавно Макс Барских выходил на сцену в блестящих штанах и пиджаках на голое тело, а теперь примерил на себя камуфляж. вот, что о своем внешнем виде думает артист:

Если честно, это последнее, о чем я думаю сейчас, – какой вид я имею. Но я заметил, что военная форма очень удобна. Там много карманов, все можно разложить. Она теплая. Я даже думаю сменить свой повседневный гардероб.

Макс Барских до войны vs во время
Макс Барских до войны vs во время / Фото: instagram.com/max_barskih

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Об угрозах

Близких из Херсона Максу удалось вывезти до того, как город временно оккупировали. Певец рассказал, что некоторое время ему и семье угрожали:

После всех моих высказываний в Instagram моим родным было опасно находиться в Херсоне. В интернет слили мой телефон, мою херсонскую прописку, мне угрожали.

О музыке во время войны

Макс Барских не уверен, что сможет выйти на сцену
Макс Барских не уверен, что сможет выйти на сцену / Фото: Инстаграм

Некоторое время Макс вообще не думал о том, чтобы что-то писать – было не до музыки. Но вскоре артист нашел свет в том, чтобы выступать для пострадавших от военных действий и даже записал песню.

Я не знаю, когда я вообще смогу выйти на сцену. Все планы разрушены. Эмоционально я в таком состоянии, что не вижу себя на сцене "скачущим". Сейчас у меня нет столько энергии и эмоций, чтоб выступать. Единственное, что могу делать, – выступать перед беженцами, выехавшими из горячих точек людьми для поддержки. Например, я давал такой концерт во Львове, и это было трогательно, – поделился Макс Барских.

О планах после победы

Обниму всех родных и близких. Обниму каждого военного. И поеду с концертами по городам Украины. Я раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был скорее человеком мира: жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Я вообще-то не раз думал даже переехать туда. Но я рад, что этого не произошло. Находясь за границей, я бы не почувствовал такого единства Украины и украинцев. А сейчас я горжусь тем, что я украинец. Я убежден, это самый сильный народ в мире, – подытожил певец.

Ранее мы рассказывали, что Макс Барских едет в Америку на премию Billboard MusicCon и как его выпустят за границу.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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