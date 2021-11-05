О концертах в Украине, новом мужчине и Крапивиной: главное из нового интервью Лободы

Интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой стало первым за четыре года в Украине. В нем артистка рассказала о темах, о которых ранее предпочитала молчать.
О слухах измены Андрея Царя
В СМИ достаточно долго говорили о том, что разрыв между певицей и Андреем произошел из-за его измены. Светлана, которая недавно засветила фигуру в бикини, опровергла это предположение:
Это полная глупость и ерунда. И такого не было. Андрей в какой-то момент увлекся Буддизмом, философией и медитацией. Стал достаточно много уделять этому времени,- говорит Лобода.
И певица поняла, что слишком они с Андреем становятся разными, а расстояние между ними начинает стремительно расти. При этом Лобода очень трепетно и с любовью говорит о своем бывшем муже:
Далее по теме
Он остается по-прежнему очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю. Просто эти отношения максимально трансформировались, в такую чистую любовь, как к отцу моего ребенка, – поделилась артистка.
О новом мужчине
Сегодня же Лобода не скрывает, что счастлива в отношениях. И в интервью призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной:
Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой, – поделилась певица.
Певица настолько открылась, что неожиданно для себя самой призналась в любви своему мужчине. Наиличе кольца на безымянном пальце артистка решила не комментировать.
О непростых отношениях с бывшим продюсером Нателлой Крапивиной
8 июня 2021 года продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина на официальной странице в Instagram объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей. За два дня до этого между ней и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, который вылился в публичное выяснение отношений.
Сама Светлана Лобода до сих пор никак не комментировала произошедшее. Но в интервью Маше Ефросининой призналась: они с Крапивиной серьезно повздорили из-за инцидента с Киркоровым и прекратили общение.
Признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души — и принимаем друг друга такими, какими мы есть, — призналась Светлана.
О концертах в Украине
Последний запланированный сольный концерт Светланы должен был состояться в 2017 году в Одессе, но был сорван. С тех пор артистка не давала сольные концерты в Украине.
В 2017 году мы с командой активно гастролировали по Украине и европейским странам. По плану — сольник в Ibiza Beach Club в Одессе. И нам его срывают. Группировка людей, собравшаяся под клубом, начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки. Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу, – рассказала Светлана.
Боясь, что подобное может повториться, и не желая поддавать риску своих поклонников, команда артистка решила приостановить концертную деятельность в Украине.
У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине, – рассказала артистка.
Ограничились только корпоративными мероприятиями.
В августе этого года Светлана вернулась с гастролями в родную страну и впервые после длительного затишья дала концерт в Одессе. В скором времени Лобода планирует провести сольные концерты в Киеве и других городах Украины.
Смотрите полное интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой:
Еще новости по теме:
- Лобода появилась на публике в свадебном платье (фото).
Лобода с размахом отметила свое 39-летие в Дубае: фото с вечеринки.