Обиженная Крапивина наехала на Данилко, который сказал, что ей нужно меньше нюхать (видео)

Российскому продюсеру уж очень не понравилось, что в интервью рассказывает Андрей Данилко

Андрей Данилко/Нателла Крапивина / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Данилко активно раздает интервью, в которых высказывает свое мнение об артистах, поддерживающих войну в Украине, а также тех, кто первое время пытался "отмолчаться", а потом даже начал помогать пострадавшим украинцам.

Некоторые фразы украинской знаменитости не понравились продюсеру Нателле Крапивиной. Она публично обратилась к Данилко, посоветовав ему меньше выпивать. Артист отреагировал на это: "Она пишет мне: "Хватит бухать". А я ей отвечаю: "Нателла, хватит нюхать уже".

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Эти слова, видимо, еще больше взбесили Нателлу Крапивину и она написала целый пост в своем Telegram-канале, где даже пригрозила Данилко какими-то историями:

Я старалась оставаться максимально вежливой к ветерану сцены Андрею Данилко... но его откровенное хабальство начинает изрядно раздражать! Андрей, несмотря на то, что вы большой знаток всевозможных запрещенных средств, не стоит проецировать свои привычки на окружающих... Говорите, да не заговаривайтесь. Я понимаю, что ваше немаленькое эго требует внимания и вы не брезгуете уже никакими методами и в лучшие времена, я бы записала вам ответочку и рассказала много интересных историй, но, к сожалению, сейчас, мне есть чем заняться и тратить время на ваши перманентные "высеры", при всем уважении, больше не могу.

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В своем обращении Крапивина лишь противоречит собственным словам, ведь она уже второй раз уделяет свое время украинской звезде. Действительно ли ей есть, чем заняться?

Совсем недавно мы писали, что Андрей Данилко признался, кто из российских звезд писал ему после начала войны.

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