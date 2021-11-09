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Эстетический оргазм: голая Даша Астафьева в постели вызвала фурор в соцсетях

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 12:32
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Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии Playboy. Артистка регулярно снимается для глянцевого мужского журнала
Даша Астафьева снялась в новой фотосессии.
Даша Астафьева снялась в новой фотосессии. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева, которая объявила о разводе с женихом, подозреваемого в коррупции, эстетически позировала перед камерой на белых простынях с бокалом вкусного напитка в руке.

Звезда предстала на черно-белом фото полностью обнаженной. Стоит отметить, что у Даши невероятно стройная фигура, и она это постоянно доказывает. Вероятно, артистка много времени уделяет своему физическому здоровью и результат отличный.

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Астафьева в новой фотосессии для Playboy. Фото: instagram.com/ua.playboy

Кстати, на фотографии Астафьева позирует в новом образе – она сменила прическу на волнистое каре с челкой. Бесспорно такой стиль певице подходит и делает ее более грациозной.

Поклонники экс-солистки группы "NikitA" поинтересовались, в каком году была сделана фотосессия. Впрочем, Даша пошутила и сказала, что в апреле 1873 года.

Скриншот instagram.com/da_astafieva

Кроме того, фаны отметили, что исполнительница выглядит очень молодо:

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  • Красивая женщина.
  • Эстетический оргазм.
  • Шикарная.
  • Лучшая.
Скриншот instagram.com/ua.playboy

Это уже не впервые Астафьева раздевается для фотосессий в стиле "ню". Ее фотографии завораживают не только мужчин, но и женщин. Ведь Даша умеет показать грациозность, красоту и женственность, что притягивает внимание как магнитом.

Даша Астафьева в фотосессиях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в фотосессиях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в фотосессиях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в фотосессиях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в фотосессиях. | Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева в фотосессиях. / Фото: instagram.com/da_astafieva
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Популярность Даши Астафьевой

Напомним, что приобрела популярность артистка, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. Также она была участником украинской "Фабрики звезд", ведущей телеканала М1 и вокалисткой поп-дуэта "NikitA".

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В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала по всему миру. А уже в 2008-м она привлекла внимание Х'ю Хефнера – основателя и шеф-редактора Playboy.

Интересные новости о Playboy:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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