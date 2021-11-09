Эстетический оргазм: голая Даша Астафьева в постели вызвала фурор в соцсетях

Даша Астафьева, которая объявила о разводе с женихом, подозреваемого в коррупции, эстетически позировала перед камерой на белых простынях с бокалом вкусного напитка в руке.
Звезда предстала на черно-белом фото полностью обнаженной. Стоит отметить, что у Даши невероятно стройная фигура, и она это постоянно доказывает. Вероятно, артистка много времени уделяет своему физическому здоровью и результат отличный.
Кстати, на фотографии Астафьева позирует в новом образе – она сменила прическу на волнистое каре с челкой. Бесспорно такой стиль певице подходит и делает ее более грациозной.
Поклонники экс-солистки группы "NikitA" поинтересовались, в каком году была сделана фотосессия. Впрочем, Даша пошутила и сказала, что в апреле 1873 года.
Кроме того, фаны отметили, что исполнительница выглядит очень молодо:
- Красивая женщина.
- Эстетический оргазм.
- Шикарная.
- Лучшая.
Это уже не впервые Астафьева раздевается для фотосессий в стиле "ню". Ее фотографии завораживают не только мужчин, но и женщин. Ведь Даша умеет показать грациозность, красоту и женственность, что притягивает внимание как магнитом.
Популярность Даши Астафьевой
Напомним, что приобрела популярность артистка, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy. Также она была участником украинской "Фабрики звезд", ведущей телеканала М1 и вокалисткой поп-дуэта "NikitA".
В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала по всему миру. А уже в 2008-м она привлекла внимание Х'ю Хефнера – основателя и шеф-редактора Playboy.
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