Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Обстрел ТЦ в Кременчуге. Instagram удаляет сториз Дантеса, Дорофеевой, alyona alyona. Реакция шоубиза (видео 18+)

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 21:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитости возмущены террористическим актом оккупантов. Никто не молчит. О первых публикациях звезд далее в материале
Знаменитости не сдерживают слез от новостей из Кременчуга
Знаменитости не сдерживают слез от новостей из Кременчуга / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй день социальные сети знаменитостей в огне. Украинцы еще не пришли в себя после ракетного удара по столице, как оккупанты нанесли новый в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. В момент попадания ракеты в ТЦ находилось более тысячи посетителей.

Реклама

Надя Дорофеева и alyona alyona

Одними из первых свое возмущение террористическими действиями российских войск выразили певицы Надя Дорофеева и alyona alyona. Правда, социальная сеть удалила публикации звезд.

Удалил, потому что видите, это язык вражды. Instagram, я что-то не понимаю, ты о каком языке вражды говоришь? И вражда эта к кому? – возмутилась рэперша alyona alyona.

Надя Дорофеева, едва сдерживая слезы, все же смогла записать эмоциональное видео. В котором сказала…

Сейчас мне кажется рыдает вся страна. Друзья, держитесь! – сказала Надя.

Владимир Дантес

Уже не первый раз соцсеть удаляет публикации о войне в Украине и у певца Владимира Дантеса. Лишь с третьей попытки он смог опубликовать эмоциональное видео. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 18+, присутствует ненормативная лексика!

Реклама

Дантес предполагает, что ему могут удалить страницу из-за видео. Но певца это не беспокоит. Он продолжает говорить правду. Вот такой "подарок" от соцсети в канун дня рождения. Завтра Дантесу исполняется 34 года.

Екатерина Осадчая

Телеведущая вспомнила, как вся Украина сочувствовала россиянам, когда в городе Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня". И сделала некоторые выводы.

Реклама
Скриншот Instagram/kosadcha

Никита Алексеев

Певец одним из первых прокомментировал трагедию в Кременчуге. Никита обратился к своим подписчикам в РФ.

Знайте, вы живете в Зазеркалье. Вас каждый день обманывают. Ваши солдаты – самые настоящие террористы и ничего общего с военной честью и достоинством у них нет. Так же, как и высшее политическое руководство вашей страны, – написал певец.

Алан Бадоев

Клипмейкер первого видеоклипа Алексеева, режиссер и продюсер Алан Бадоев отметил, что эта беда обязательно вернется к россиянам бумерангом.

Скриншот Instagram/alanbadoev

Свое возмущение террористическим актом также выразили Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Джамала, Тина Кароль и многие другие знаменитости, если не сказать, все. Никто не молчит! Потому что правда – за Украиной!

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять