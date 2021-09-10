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Обвинившая Талашко в изнасиловании девушка не пойдет в суд, а сам актер – на больничном

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 18:25
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На днях скандал с украинским актером и звездой фильма "В бой идут одни "старики" Владимиром Талашко вспыхнул с новой силой
Мария Смирнова-Матрос не будет обращаться в суд с заявлением об изнасиловании со стороны Талашко
Мария Смирнова-Матрос не будет обращаться в суд с заявлением об изнасиловании со стороны Талашко / Фото: Скриншот из YouTube, facebook.com/vladimir.talashko

IT-маркетолог Мария Смирнова-Матрос заявила, что Владимир Талашко изнасиловал ее в 2007 году. Тогда девушке было 17 лет. Однако идти с заявлением в суд Мария не собирается – ее целью заявления было предупредить тех, кто может столкнуться с этим теперь.

Об этом Мария Смирнова-Матрос рассказала в программе "Твій день".

Нет времени и желания. Моей целью было предать огласке ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться, – сказала девушка.

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Семья девушки, включая ее супруга, в курсе происшедшего. Из-за пережитого Мария Смирнова-Матрос пока не готова стать матерью и проходит терапию.

В новом выпуске "Сегодня" на телеканале "Украина" сообщили, что Владимира Талашко от преподавания в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого не отстранили потому что с конца августа он находится на больничном.

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

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В начале августа легендарного советского и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой.

После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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