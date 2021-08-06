Очаровательная NK в желтом бикини прикрыла бедра платком: Царица морей!

Настя Каменских проводит последний месяц лета за границей. Мы уже писали подробности семейного путешествия певицы ранее.
В своем Instagram-профиле NK поделилась очаровательными фотографиями, сделанными во время прогулки на яхте.
Вот бы так начиналось каждое утро, – написала в публикации Настя и мы с ней очень согласны.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Исполнительница игриво позировала на камеру и для сторис. К своему желтому купальнику Настя подобрала платок с принтом, который завязала вокруг бедер.
Фолловеры Каменских не сдерживались в комплиментах:
- "Как всегда великолепна"
- "Очень красивая и очень красиво"
- "Царица морей Анастасия Каменских"
- "Фигура огонь"
- "Шикарная"
Еще NK запостила в профиль серию новых снимков с Потапом, мамой и своей компанией. Путешественники на велосипедах покатались по хорватскому острову Млет.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
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