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Очаровательная NK в желтом бикини прикрыла бедра платком: Царица морей!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 августа, 09:58
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Певица вместе с семьей и друзьями отдыхает в Хорватии. Она успевает не только менять купальники, но и кататься по острову на велосипеде
Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских проводит последний месяц лета за границей. Мы уже писали подробности семейного путешествия певицы ранее.

В своем Instagram-профиле NK поделилась очаровательными фотографиями, сделанными во время прогулки на яхте.

Вот бы так начиналось каждое утро, – написала в публикации Настя и мы с ней очень согласны.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Исполнительница игриво позировала на камеру и для сторис. К своему желтому купальнику Настя подобрала платок с принтом, который завязала вокруг бедер.

Настя Каменских похвасталась формами в купальнике / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фолловеры Каменских не сдерживались в комплиментах:

  • "Как всегда великолепна"
  • "Очень красивая и очень красиво"
  • "Царица морей Анастасия Каменских"
  • "Фигура огонь"
  • "Шикарная"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Еще NK запостила в профиль серию новых снимков с Потапом, мамой и своей компанией. Путешественники на велосипедах покатались по хорватскому острову Млет.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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