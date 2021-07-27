Очень горячо: Ани Лорак в крохотном золотом бикини отдыхает в Турции

Украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, на фоне скандальной реакции Сети на ее приезд в Одессу, подогревает интерес поклонников соблазнительными фото
Ани Лорак в крохотном бикини отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak
Певица устроила роскошный отдых на родине своего бывшего мужа, в комфортабельной вилле на берегу моря с личным бассейном и спортзалом. Видимо, так певица готовится к концерту в Одессе, билеты на который уже почти распроданы.
"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!" – подписала она серию снимков в Instagram, на которых в крохотном бикини золотого цвета позирует возле бассейна.
Ани Лорак в крохотном купальнике отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak
Реакция поклонников не заставила себя ждать – ей написали много комплиментов в комментариях:
Анна Ковпак
Редактор
Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады. Больше статей автора