Очень горячо: Ани Лорак в крохотном золотом бикини отдыхает в Турции

Украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, на фоне скандальной реакции Сети на ее приезд в Одессу, подогревает интерес поклонников соблазнительными фото

Ани Лорак в крохотном бикини отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

Певица устроила роскошный отдых на родине своего бывшего мужа, в комфортабельной вилле на берегу моря с личным бассейном и спортзалом. Видимо, так певица готовится к концерту в Одессе, билеты на который уже почти распроданы.

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!" – подписала она серию снимков в Instagram, на которых в крохотном бикини золотого цвета позирует возле бассейна.

Ани Лорак в крохотном купальнике отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

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Реакция поклонников не заставила себя ждать – ей написали много комплиментов в комментариях: