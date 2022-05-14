Очень смело! Как реагируют в Сети на призыв Kalush Orchestra спасти "Азовсталь"

Украинская группа прямо со сцены "Евровидения-2022" призвала помочь блокадному Мариуполю. Что об этом пишут в соцсетях – читайте в нашем материале

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra совершил героический и важный для украинского народа поступок – группа во время своего выступления призвал спасти "Азовсталь" и помочь блокадному Мариуполю . Напомним, что за такой поступок коллектив может дисквалифицироваться по правилам конкурса.

На такой достойный поступок уже отреагировали в Сети.

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Так, телеведущий Владимир Остапчук отметил, что это очень смело – на весь мир сказать эти слова.

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Злата Огневич также поддержала Kalush Orchestra, опубликовав их заявление в Инстасторис.

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