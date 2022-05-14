Очень смело! Как реагируют в Сети на призыв Kalush Orchestra спасти "Азовсталь"

Kalush Orchestra совершил героический и важный для украинского народа поступок – группа во время своего выступления призвал спасти "Азовсталь" и помочь блокадному Мариуполю . Напомним, что за такой поступок коллектив может дисквалифицироваться по правилам конкурса.
На такой достойный поступок уже отреагировали в Сети.
Так, телеведущий Владимир Остапчук отметил, что это очень смело – на весь мир сказать эти слова.
Злата Огневич также поддержала Kalush Orchestra, опубликовав их заявление в Инстасторис.
дополняется...
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине